Diez jóvenes tribales de Chhattisgarh superan los exámenes del SSC y de la policía estatal con la ayuda del ITBP







Diez jóvenes tribales de una aldea remota en Chhattisgarh superaron el examen de policía estatal y del SSC después de recibir dos años de entrenamiento por parte de las tropas de la policía fronteriza indo-tibetana (ITBP) batallón involucrado en operaciones anti-Naxal. La historia de éxito surgió en el distrito de Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki, ubicado en la parte suroeste del estado, en la frontera con Maharashtra, dijo.

La región se ve afectada por la violencia maoísta y linda con el distrito de Gadchiroli de Maharashtra, golpeado por el extremismo de izquierda, y los distritos de Rajnandgaon, Bastar y Kanker en Chhattisgarh. Hace unos dos años, la base de operaciones de la compañía (COB) del 27.º batallón ITBP ubicada en la aldea de Aundhi, a unos 200 kilómetros de la capital, Raipur, involucró a un grupo de jóvenes tribales locales y organizó sesiones de asesoramiento profesional y entrenamiento físico para ellos.

Los jóvenes, en el grupo de edad de 23 a 25 años, mostraron una excelente determinación, trabajaron duro con los instructores del ITBP y recientemente aprobaron la prueba escrita y física realizada por la Comisión de Selección de Personal (SSC) y Chattisgarh estado para el reclutamiento como agentes de policía, dijo un oficial superior.

