Diez hábitos sencillos para mantenerse mentalmente cuerdo en medio de las durezas de la vida

VIVA – Al comenzar el año, hay muchos propósitos que quieres lograr. Uno de los apóstoles a alcanzar es permanecer «cuerdo». Recordando que durante el año pasado han ocurrido muchos acontecimientos inesperados que han agotado nuestras emociones. Desde un ambiente de trabajo tóxico, pasando por la exposición a noticias sobre la situación del país, hasta una mayor responsabilidad hacia uno mismo y su familia.

Mantiene la salud mental No es algo fácil. Aun así, resulta que existen pequeños hábitos que, si se practican conscientemente todos los días, pueden ayudar a restablecer el equilibrio emocional y la resiliencia psicológica. ¿Así que lo que?

La psicóloga consejera y terapeuta familiar, Archana Singhal, comparte diez hábitos sencillos que se pueden practicar todos los días para ayudar a las personas que se sienten abrumadas a mantener el equilibrio mental en medio de las exigencias de la vida. El siguiente es un resumen tal como se informó en la página del Hindustan Times del lunes 1 de enero de 2026.

1. No enciendas tu celular o computadora portátil inmediatamente después de despertarte

Para muchas personas, consultar el correo electrónico o las redes sociales nada más despertarse se ha convertido en un hábito. De hecho, dijo Archana, esto puede incluso estresar a alguien antes de comenzar el día. Pasar los primeros momentos de la mañana sin aparatos le da tiempo al cerebro para prepararse para afrontar el día con más calma y concentración. Este hábito es invaluable para mantener el control emocional durante todo el día.

2. Incorpora breves pausas para respirar en tu rutina diaria

Las personas que viven a un ritmo muy ajetreado a menudo no respiran correctamente. De hecho, sólo unos minutos de respiración profunda, lenta y consciente pueden ayudar a aliviar la tensión y aumentar la concentración.

«La respiración consciente activará los mecanismos del cuerpo para volvernos más relajados, de modo que podamos afrontar mejor los desafíos de las rutinas ajetreadas», explicó la psicóloga.

3. Concéntrese en una prioridad que pueda completarse en un día.

Lista Las tareas a menudo hacen que las personas se sientan abrumadas. De hecho, Archana dijo que simplemente elegir una tarea realista y útil para completar ese día realmente puede ayudar a reducir la carga en la mente de alguien. Continuó, cuando la tarea se completa con éxito, aumentará la confianza en uno mismo y la energía positiva.