Diez guionistas a seguir en el Festival Internacional de Cine de Santa Fe

Las últimas veces que Danya Jiménez y Hannah McMechan fueron a una sala de cine, fueron recibidas por entusiastas fanáticos de su película “KPop Demon Hunters”, y el Festival Internacional de Cine de Santa Fe no fue la excepción. Durante VariedadEn el panel 10 guionistas a seguir, donde el dúo de escritores estuvo entre los guionistas homenajeados, la primera fila del cine Sky Cinemas se llenó de fanáticos ansiosos por saber cómo se hizo realidad la sensación animada.

“Empezamos a escribir eso en 2020 durante la pandemia”, recordó Jiménez. «Al principio pensamos: ‘Esta va a ser la película más importante de la historia, y luego, a medida que pasó el tiempo, pensamos: ‘Tal vez no se haga. ¿Quién sabe?’ Y luego estábamos en el set este verano y apareció el tráiler y nos quedamos impactados. Realmente no esperas nada de esta carrera. Simplemente estás agradecido de que te paguen y si pasa algo con eso, es genial”.

La película fue el primer gran trabajo del dúo, señaló McMechan. «Esta fue realmente la primera vez que hubo toda esta mano de obra detrás de esto, y sentí que estaba en camino de realizarse», dijo. Pero a medida que el proceso de desarrollo y animación se prolongó hasta el quinto año, incluso tus amigos empiezan a preguntarse si el proyecto es real. Comparó la situación con el meme «Claro, abuela, vamos a llevarte a la cama». “Esos éramos nosotros, hablando de ‘KPop Demon Hunters’”.

Por supuesto, la película, sobre un grupo de chicas de K-pop que cazan monstruos míticos mientras cantan canciones muy pegadizas, se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix y obtuvo un par de estrenos especiales en cines. Pero la experiencia de Jiménez y McMechan está lejos de ser única. Para las personas que ponen lápiz sobre papel (o, más exactamente, escriben páginas de diálogo en Final Draft), es más improbable que vean sus ideas llegar a la pantalla grande. Hasta que un día sucede.

«Existe casi este trabajo paralelo en el negocio cinematográfico de escribir películas que no se hacen», dijo Jonathan Abrams, quien escribió el drama judicial «Juror No. 2» y está trabajando en la nueva versión de «The Bodyguard», reflexionando sobre su viaje. «Estaba escribiendo muchos guiones y pilotos de televisión, por los que me pagaron, afortunadamente, pero no se hicieron. Y luego, en un día glorioso, cuando Clint Eastwood decide hacer tu película, tu vida cambia”.

En parte, Abrams estaba parafraseando una conversación con Ross Evans, quien escribió la película secreta sobre intercambio de cuerpos “Cómo salvar un matrimonio”, la noche antes de que tuviera lugar el panel. Evans estaba labrando una carrera como dramaturgo antes de que se abriera el camino hacia la escritura de guiones. “Durante los últimos ocho años, he vendido 12 guiones de estudio”, dijo. «Tengo ‘Screenwriter Bingo’, un guión guardado en todos los estudios de la ciudad que nunca se hará», dijo. «Es simplemente la forma en que funciona este negocio: sigues cambiando y sigues trabajando. Y no he tenido que tener un trabajo real en 10 años».

en su Variedad perfilEl escritor de “Dead Man’s Wire”, Austin Kolodney, compartió la antigua cita: “El éxito de la noche a la mañana tarda unos 10 años”, haciendo referencia a la década entre terminar la escuela de cine y obtener su gran oportunidad.

«Rian Johnson fue una gran influencia porque no dirigió ‘Brick’ hasta básicamente 10 años después de dejar la escuela de cine de la USC. Y curiosamente, yo había dejado la escuela de cine de la USC 10 años este año y hasta, honestamente, enero de este año, estaba trabajando a tiempo parcial cuatro días a la semana en el Zoológico de Los Ángeles, limpiando el zoológico todo el tiempo tratando de escribir, dirigir y hacer cosas», dijo Kolodney. «Es un juego de perseverancia. Todo el mundo dice que la resistencia es el rasgo común de tener una carrera en la industria cinematográfica».

De hecho, Kolodney podría estar disfrutando viajar por el circuito de festivales de cine ahora, pero su amigo y compañero homenajeado Ajon Singh, quien escribió la próxima película «Primetime» y está ampliando «Spider-Verse» con Daniel Kaluuya, recordó una época en la que las cosas no estaban tan calientes.

«Yo vi [Kolodney] el año pasado y era el hombre más destrozado del mundo», dijo Singh. «Básicamente había intentado hacer esta película ‘Dead Man’s Wire’, y tenía un reparto genial y un director genial, y todo se vino abajo. Estábamos en una cafetería y él parecía totalmente abatido”. (Aquí, Singh prometió que se trataba de una historia inspiradora, no deprimente). “Cuento esta historia porque pasaron uno o dos meses y la película vuelve a la vida. Quieres ver que le sucedan cosas a la gente y muchas veces no es así, pero para Austin fue algo realmente hermoso”.

De manera similar, hace una década, Austin Everett trabajaba en el set como asistente de producción y escribía en su tiempo libre. «No fue hasta que realmente decidí que quería intentar hacer películas que las cosas empezaron a cambiar para mí. Obviamente, tomó años, pero afortunadamente cuando vendí ‘The Traveler’, fue cuando las cosas realmente se abrieron para mí», dijo Everett sobre la película, que aterrizó en Paramount. “Estaba literalmente conduciendo Uber y luego, una semana después, pensé: ‘Está bien, estoy organizando reuniones en estudios de la ciudad, la gente que había hecho algunas de mis películas favoritas quería conocerme’”.

Alyssa Hill escribió el guión de “The Housewife” hace nueve años y luego le pagaron por escribir 12 películas entre ese momento y el inicio de la producción. “Cuando entré en esta industria, subestimé cuánto se están enviando estos mensajes en una botella al mundo”, dijo Hill. «Y es un músculo poder afrontar eso y verlo como un proceso y verlo como un maratón, así que estoy desarrollando ese músculo. Estoy seguro de que todos lo estamos haciendo».

Ana Noguería dijo que escuchar los viajes de los otros escritores fue muy alentador porque también tomó una década hacer su primera película. «Como guionista, no estás en la sala de un escritor, no estás con otras personas que hacen lo mismo que tú, así que ha sido muy bonito darte cuenta de esto. Porque empiezas a decir: ‘¿Estoy maldita?'», bromeó.

Noguería es lo más alejado de eso. Su década de escribir guiones finalmente la llevó a conseguir un excelente trabajo en DC Studios, donde escribió la próxima película «Supergirl». Y se dio cuenta de una sorpresa al alcanzar la cima de la realización cinematográfica.

“Para hacer una película, piensas: ‘Dios mío, toda esta gente tiene trabajo gracias a un guión que escribí’”, dijo. «Con toda esta gente construyendo estos decorados y extras, realmente te sientes como si estuvieras en el barro con todos».

El viaje de Ashley Nicole Black fue un poco diferente al de sus compañeros guionistas, ya que durante la última década ha sido tan conocida por su trabajo en pantalla (en programas como “A Black Lady Sketch Show”) como por sus escritos ganadores de un Emmy en “Full Frontal with Samantha Bee”, “Ted Lasso” y “Shrinking”. El golpe de suerte de Black llegó porque su primer jefe la puso ante la cámara.

“Tuve que conocer la industria haciendo lo que quería hacer, que son ambas cosas, en lugar de presentarme de una manera y tener que luchar por la otra”, explicó. “Y entonces alguien te llama un día y te dice: ‘¿Tienes una idea para una película?’ [Black wrote the horror sequel “Ma 2” and the rom-com “Accidentally Married.”] Y luego dices: ‘Dios mío, ¿soy guionista? Ahora soy elegante’”.

Mire la conversación completa en el video de arriba, mientras los guionistas profundizan en su proceso de escritura, incluido su consejo cuando están estancados en una historia (Black aprendió el modismo «No conviertas algo bueno en algo malo» de Bill Lawrence de «Ted Lasso») y qué películas los inspiraron a intentar esta carrera en primer lugar.

Y como regalo para los fans de “KPop Demon Hunters”, Jiménez y McMechan compartieron un adelanto sobre el próxima secuela.

«No sé si alguna vez fue intencional que retuviéramos las cosas, pero definitivamente tenemos muchas ideas que podemos incorporar en las secuelas», dijo Jiménez, señalando las muchas iteraciones por las que pasó el guión a lo largo del tiempo, por lo que hubo historias de fondo y escenas que no llegaron al montaje final.

«Cualquiera que haya visto la película piensa: ‘Tengo muchas preguntas'», intervino McMechan. «Lo cual es bueno. Siempre quieres dejar a la gente con ganas de un poco más. Habría sido una película de tres horas si hubiera salido todo lo que originalmente contenía».

[Pictured: Variety 10 Screenwriters to Watch honorees (L to R): Austin Everett, Jonathan Abrams, Ross Evans, Alyssa Hill, Ajon Singh, Hannah McMechan, Danya Jimenez, Ana Nogueira, Ashley Nicole Black and Austin Kolodney. Honoree Ben Shattuck “The History of Sound” was unable to attend.]