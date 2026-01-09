Diez consejos de inversión al estilo Warren Buffett que seguirán siendo relevantes hasta 2026

Jacarta – Finales de 2025, Warren Buffett entregó oficialmente el liderazgo Berkshire Hathaway a sus sucesores. Durante sus 60 años al mando, el legendario inversor apodado el Oráculo de Omaha logró llevar el rendimiento de la empresa mucho más allá del mercado de valores en general, un logro que rara vez ha sido igualado.

Según los registros de desempeño, el valor de mercado por acción de Berkshire Hathaway creció en promedio un 19,9 por ciento anual, casi el doble del rendimiento anual del índice S&P 500, que fue de alrededor del 10,4 por ciento.

A largo plazo, esta diferencia supone una tremenda diferencia. Un dólar estadounidense invertido en Berkshire Hathaway creció a más de 5,6 millones de dólares o el equivalente a 93.500 millones de IDR, mientras que inversión De manera similar, el S&P 500 sólo creció hasta alrededor de 40.000 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 668 millones.

Aunque se ha jubilado, las opiniones de Buffett sobre la inversión todavía se consideran relevantes para hacer frente a la incertidumbre del mercado hasta 2026. Aquí hay diez principios fundamentales que transmite a menudo y que muchos inversores todavía utilizan, como se resume en El inversor inteligenteSábado 10 de enero de 2026.

1. La incertidumbre siempre acompaña al futuro

Buffett ha enfatizado repetidamente que los pronósticos políticos y económicos suelen ser distracciones costosas para los inversores. Según él, la historia está llena de acontecimientos importantes que nunca podrían haberse predicho, desde guerras, crisis energéticas hasta turbulencias en los mercados financieros. Por lo tanto, optó por ignorar las predicciones macro y centrarse en cosas que se pueden controlar.

2. El mercado de valores es difícil de predecir a corto plazo

En su opinión, los movimientos del mercado de valores en los próximos meses o un año son casi imposibles de predecir de manera consistente. Incluso en medio de la crisis financiera mundial, Buffett admite que no sabe hacia dónde se dirige el mercado en el corto plazo.

3. Centrarse en la empresa, no en la dirección de la economía

Se sabe que Buffett rara vez toma decisiones de inversión basadas en condiciones macroeconómicas. Él cree que lo más importante es comprender el potencial de ganancias a largo plazo y la ventaja competitiva de una empresa, no tratar de adivinar la dirección de la economía global.

4. Las acciones representan propiedad empresarial

Para él, comprar acciones significa comprar parte de un negocio. Por lo tanto, cree que las acciones deben ser tratadas como propiedad empresarial a largo plazo, no simplemente como una herramienta de especulación a corto plazo que se ve influenciada por las fluctuaciones diarias de los precios.