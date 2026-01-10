Dieta carnívora viral para bajar de peso, ¿realmente te hace adelgazar automáticamente?

Jacarta – Dieta Los extremos están volviendo a robar la atención. Esta vez pasó dieta carnívora que dependen únicamente del consumo de alimentos de origen animal.

Esta dieta se ha vuelto cada vez más popular en las redes sociales y foros de fitness, especialmente por sus afirmaciones de prometer una rápida pérdida de peso sin la necesidad de contar calorías ni evitar las grasas.

Sin embargo, detrás de esta tendencia surge una gran pregunta: ¿es la dieta carnívora realmente eficaz y segura a largo plazo? ¡Vamos, desplázate para obtener más información!

En medio del aumento de los casos de obesidad y la concienciación sobre estilos de vida saludables, muchas personas están dispuestas a probar métodos dietéticos que parecen inusuales. La dieta carnívora se considera incluso una versión extrema de una dieta baja en carbohidratos.

Aunque algunos perpetradores afirman sentir los beneficios, el mundo médico cree que este enfoque debe estudiarse más profundamente antes de utilizarlo como solución para perder peso.

¿Qué es la Dieta Carnívora?

Según un informe de Medical News Today, una dieta carnívora es una dieta que se basa únicamente en productos animales, como carnes rojas, aves, pescado, mariscos, huevos y productos lácteos. Esta dieta excluye estrictamente frutas, verduras, cereales y otras fuentes vegetales de carbohidratos.

Este enfoque es similar a una dieta extremadamente baja en carbohidratos. Un artículo de 2018 señaló que las dietas bajas en carbohidratos, incluidas las dietas carnívoras, en teoría podrían ayudar perder peso al reducir los niveles de azúcar en sangre y llevar al cuerpo a un estado de cetosis, que es un estado en el que el cuerpo quema grasa como principal fuente de energía.

¿Es la dieta carnívora eficaz para bajar de peso?

Hasta la fecha, no ha habido ninguna investigación concluyente que demuestre que la dieta carnívora sea segura y eficaz como método de pérdida de peso. Los estudios disponibles todavía tienen muchas limitaciones, tanto en términos de diseño como de validez de los datos.

Un dato citado con frecuencia proviene de una encuesta de 2021 a 2029 personas que siguieron una dieta carnívora durante seis meses. De este número, 928 participantes informaron tener sobrepeso u obesidad, y casi el 90 por ciento admitió que su peso había mejorado o su obesidad había disminuido.