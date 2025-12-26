¿Dientes repentinamente flojos? He aquí cómo manejarlo de forma segura

Tangerang, VIVA – Mucha gente piensa que gigi La flojedad sólo la experimentan los niños que están en el proceso de cambio de dientes de leche. Sin embargo, en realidad, esta condición también puede ocurrir en adultos y no debe tomarse a la ligera. Si siente que un diente comienza a aflojarse, aunque no haya impacto ni lesión, podría ser una señal de un problema con el tejido que sostiene el diente.

En adultos, dientes flojos generalmente causado por una enfermedad de las encías (periodontitis) que infecta las encías y daña la estructura ósea alrededor de los dientes. Si no se trata de inmediato, esta afección puede empeorar el daño y eventualmente provocar la pérdida de dientes. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Los dientes flojos son una señal del cuerpo de que hay un problema grave con las encías y el hueso que sostiene los dientes. El tratamiento adecuado puede ayudar a salvar los dientes», explicó el Dr. RA Syanti W. Astuty, Sp.Perio, FISID, MM, dentista especialista en periodoncia del Centro Dental del Hospital Bethsaida Gading Serpong, citando su declaración del viernes 26 de diciembre de 2025.

Causas de los dientes flojos

Según el Dr. Sin embargo, la aflojamiento de uno o varios dientes en adultos no puede considerarse normal ni equipararse con el estado de los dientes de un niño.

En general, los dientes flojos en adultos pueden ser causados ​​por condiciones como; Estos incluyen accidentes, enfermedades sistémicas (diabetes mellitus), enfermedades de las encías (periodontitis) y el hábito de rechinar los dientes (bruxismo). Si no se trata inmediatamente provocará la pérdida de dientes.

«La alta prevalencia de la enfermedad de las encías, del 74 por ciento en Indonesia, donde ocurre con más frecuencia en mujeres que en hombres, significa que la enfermedad de las encías llamada periodontitis no debe subestimarse. Proporcionar una terapia adecuada puede prevenir mayores daños a las encías y al tejido óseo y evitar la pérdida de dientes», añadió.

Examen y terapia de dientes flojos

Para tratar los dientes flojos en adultos, puede ser necesario un tratamiento profesional como raspado, ferulización (fijar los dientes flojos) o cirugía periodontal, según la causa. Además, los cuidados en el hogar pueden ayudar a reducir el empeoramiento, como cepillarse los dientes suavemente, usar hilo dental, hacer gárgaras con agua salada y comer alimentos blandos.