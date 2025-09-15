Tirana, Viva – Diella Inaugurado oficialmente ministro. Su trabajo es erradicar corrupción. Primer ministro Albania Dijo Edi Rama.

Diella, quien anteriormente fue asistente virtual en un sitio web del gobierno, manejará la contratación pública, especialmente Erradicación de la corrupción en el gabinete gubernamental.

«Diella es miembro del primer gabinete que no está físicamente presente, sino virtualmente creado por AI (inteligencia artificial)», dijo, como se cita en el sitio Ruso hoyLunes 15 de septiembre de 2025.

Albania pronto se convertirá en el primer país en tener una IA de chatbot como ministro virtual, en un esfuerzo por erradicar la corrupción al cambiar a funcionarios digitales que no pueden ser sobornados.

El estado de los Balcanes ocupó el puesto 80 de 180 países en el índice de percepción de corrupción internacional de transparencia el año pasado.

Diella, que significa ‘Sol«En albanés, será responsable de todas las adquisiciones generales en el país en el futuro, dijo el primer ministro Edi Rama en una reunión de partidos en la capital.

Este bot se lanzó originalmente a principios de este año en la plataforma E-Albania como un asistente de IA virtual que ayuda a los ciudadanos en los servicios gubernamentales.

Su avatar apareció como una joven de cabello marrón que llevaba ropa tradicional albanesa.

«La adquisición general debe transformarse, y debemos transferirlo gradualmente a la IA, lo que hace de Albania un país con una licitación general que esté 100 por ciento libre de corrupción», dijo.

La concesión de contratos del sector público en el país ha sido durante mucho tiempo una fuente de escándalo de corrupción, lo que dificulta los esfuerzos de Albania para ingresar a la UE (Unión Europea), ya que se le dio oficialmente el estatus de candidatos en 2014.

Para obtener información, en los últimos meses, Albania fue sacudida por un gran escándalo de corrupción centrado en la gestión de residuos. En abril de 2025, siete ex funcionarios fueron castigados por abuso de poder.