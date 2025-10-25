Diecasts de edición limitada Flood ICE BSD, ¡los coleccionistas luchan por artículos raros!

Tangerang, VIVA – Entusiasmo de la comunidad y del coleccionista. fundido a presión resonó nuevamente en ICE BSD, Tangerang. La exposición anual de fundición y miniaturas más grande del país, Indonesia Diecast Expo 2025 (IDEXII), se inauguró oficialmente con el tema «Regreso a los días».

Lea también: Hot Wheels mostrará autos raros en IMX, los coleccionistas de autos están locos



Este evento, que tendrá lugar durante dos días en el pabellón 10, de 10:00 a 22:00 WIB, presenta una atmósfera nostálgica al tiempo que muestra el desarrollo de la industria de la fundición a presión, que está atrayendo cada vez más la atención mundial.

«Con el tema Back to The Days, queremos invitar a la comunidad y a los fanáticos del diecast a recordar, mientras ven cómo esta industria se ha desarrollado y ganado un lugar en el escenario global», dijo Markus Gunawan, organizador de la Indonesia Diecast Expo en su declaración del sábado 25 de octubre de 2025.

Lea también: Indonesia Diecast Expo 2024 presenta muchos jugadores nuevos, reserve la fecha



Según Markus, esta exposición no es sólo un lugar de compra y venta, sino también un espacio para la creatividad y la educación de los aficionados. Desde su primera celebración, IDEX se ha convertido en un referente para diversas actividades similares en el país y en el extranjero.

Este año, cientos de stands de diversas marcas de diecast locales e internacionales también animaron la exposición. Varios grandes distribuidores como MAP Kidz Station, Toys Kingdom, Emway, Hobby Forever y Multi Toys también exhiben colecciones exclusivas que solo se pueden obtener durante el evento.

Lea también: Los autos Honda son los favoritos de los amantes del diecast



Uno de los momentos especiales de este año fue la Cena de Bienvenida de IDE, que se celebró por primera vez en colaboración con IDD. En esa ocasión, se inauguró el evento del automóvil Mini Morris en colaboración con el famoso pintor indonesio, el fallecido S. Sudjojono. Esta miniatura está equipada con una réplica de un cuadro legendario que representa la lucha del Príncipe Diponegoro. El comité espera que esta actividad pueda convertirse en una nueva tradición que fortalezca la colaboración entre el arte y el mundo del diecast.

Varias marcas conocidas también están preparando ediciones especiales limitadas para IDEXII 2025. Entre ellas se incluyen Tomica con el Hyogo Toyota GR86 y Skyline GT-R 1999 JGTC R34 Test Car, Tarmac Works con el RWB 997 Tsubasa, Pop Race presentando el Top Secret GT300 Supra y Pandem Civic EG Sharkmouth, Kyosho con el Mazda 787B Winner 1991, y BM Creation a través de una versión exclusiva del Toyota Fortuner GR.

Además de las exposiciones, los visitantes también pueden participar en una serie de concursos, como carreras divertidas con el apoyo de Hot Wheels, concursos de diecast personalizados y dioramas con Diton Spray Paint, así como concursos de fotografía y carretes con atractivos premios.