Die My Love ‘Autor nuevo libro’ Unit ‘set para la adaptación cinematográfica

Ariana HarwiczLa autora más vendida cuya primera novela «Die, My Love» fue traída a la pantalla por Lynne Ramsay, verá su último libro «ImpropioVie por una adaptación de características.

Pablo Bossi, quien ha producido algunas de las icónicas películas argentinas como «Son of the Bride» y «Nine Queen», así como la característica de regreso de Victor Erice «Close Your Eyes», ha optado por los derechos de Harwicz «No apto». Del mismo modo a «Die, My Love», «No apto» es otra mirada subversiva a una madre al borde.

Vanessa Saal, una ejecutiva de cine con sede en Londres con 20 años de experiencia en ventas internacionales, distribución, financiación, adquisiciones y producción, trabajará junto a Gloriamundi para desarrollar, empaquetar y financiar la adaptación en la pantalla de la nueva novela.

«No apto» («Percer El Juicio») sigue a una madre argentina en Francia que ha perdido la custodia de sus dos hijos. Impulsada por la indigencia y la desesperación, ella se cuela en la casa de sus suegros, secuestra a sus hijos, enciende el granero y sale a correr. «Lo que sigue es un viaje por carretera de nudillos blancos que explora a los seres humanos empujados al límite. Una persecución apasionante que cuestiona todos nuestros supuestos, y señala nuestros hipocresías», lee la sinopsis del proyecto de la característica, que describe la novela como «adictivamente aterradora, salvajemente sofisticada e impactante brillante».

Harwicz, quien se ha convertido en una de las voces más prominentes y distintivas de la literatura latinoamericana, ha visto novelas traducidas en más de 20 idiomas.

«Die, My Love» fue larga lista para el Premio Internacional Booker y adquirido por Martin Scorsese, quien es productor de la adaptación cinematográfica, dirigida por Lynne Ramsey y protagonizada por Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek y Nick Nolte. La película se estrenó en competencia en Cannes y fue adquirida por Mubi para los Estados Unidos y otros territorios en un acuerdo de $ 24 millones. «Die, My Love» ha surgido desde entonces un potente contendiente en la temporada de premios, reforzado por el apasionante desempeño de Lawrence como una mujer que lucha con la maternidad y se rebeló contra las expectativas de la sociedad.

Bossi, quien anteriormente fundó Patagonik Films and Pampa Films, ha producido más de 50 largometrajes en Argentina. En 2012, lanzó producciones de Gloriamundi en Madrid, y en 2017, fundó Tandem Films. Bossi también es miembro fundador de la Federación Argentina de Productores de Cine y de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Cine de Motion, que presidió entre 2006 y 2010.

Saal actualmente lidera la oficina del Reino Unido de MK2 Films, asesorando al estudio con sede en París sobre adquisiciones y producciones a medida que cultivan su pizarra en inglés, que incluye la «fama tardía» de Kent Jones, que está protagonizada por Willem Dafoe y Greta Lee, y tuvo su estreno mundial en Venecia. Saal, miembro de BAFTA, anteriormente trabajó como Directora Gerente de Ventas y Distribución en Protatagonist Pictures, donde supervisó las ventas y la distribución internacional de títulos, incluidos «The Lobster» de Sean Baker «The Florida» y «La langosta» de Pawel Zhao «de Yorgos Lanthimos». Antes de eso, trabajó en Studiocanal y repitió títulos como «Tinker, Tailor, Soldier Spy» de Tomás Alfredson y «Inside Llewyn Davis» de los hermanos Coen.