Diding Boneng revela que muchos artistas simplemente prometen ayudar, ¡sigan sus nombres!

Jacarta – Una serie de pruebas aún acechan la vida del actor senior. Todos los boones. Después de que su casa se derrumbara en la zona de Matraman, en el centro de Yakarta, a finales de diciembre de 2025, su estado de salud es ahora motivo de preocupación.

El polvo y los escombros que quedaron tras el incidente provocaron un ataque de asma, por lo que Diding tuvo que pasar un período de recuperación en un campo de refugiados temporal. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En medio de una condición física que aún no se ha recuperado por completo, el actor que interpreta a Mbah Buyut en la película KKN en Penari Village muestra una actitud sorprendente. En lugar de quejarse, Diding optó por compartir una historia sobre la dinámica de las amistades en el mundo del espectáculo, especialmente sobre la respuesta de sus compañeros de profesión tras el desastre que le sobrevino.

Según Diding, varios artistas se pusieron en contacto con él y le expresaron su intención de ayudarlo, ya sea visitándolo o brindándole otro tipo de apoyo. Sin embargo, hasta ahora este plan no se ha realizado. Aun así, Diding enfatizó que no quería juzgar esto negativamente.

«Si lo que dice es sí, cualquiera puede ayudar, incluido Perssik, ‘Hermano, cálmate, si Dios quiere, tendré sustento’, lo que significa que quiero ayudar», dijo Diding Boneng en su residencia, el domingo 4 de enero de 2026.

También mencionó el nombre de Opie Kumis como uno de sus colegas que había expresado intenciones similares.

«Incluido Opie Kumis, (que dice) ‘Hermano, vendré mañana’, pero no hoy. Esto no significa que no confíe en mis amigos, está bien tener esperanza», añadió.

Esta afirmación refleja la actitud realista de Diding al ver la vida como un trabajador del arte. Él es muy consciente de que las apretadas agendas en la industria del entretenimiento a menudo significan que los planes personales deben posponerse. De hecho, Diding admitió que intentaba ponerse en la misma situación que sus colegas.

«Amigos, la mayoría de los artistas trabajan en este tipo de trabajos. Quien trabaja en Bangka, por ejemplo, puede ir a otro lugar y volver a tomar el trabajo. Y esto es normal, para mí no es extraño. Tal vez si no estoy enfermo, también estoy así», dijo.

Además, Diding enfatizó que no quería mantener sentimientos de decepción. Además de la necesidad de paz interior, también recibió consejos para mantener su condición emocional para no empeorar la enfermedad que padecía. Para él, comprender las actividades de los demás es mucho más saludable que albergar prejuicios.