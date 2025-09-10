Didik Madiyono fue nombrado Plt. Presidente de la Junta de Comisionados de LPS

Yakarta, Viva – Reunión de la Junta de Comisionados (RDK) La Corporación de Seguros de Depósito (LPS) el martes 9 de septiembre de 2025 decidió nombrar Didik Madiyono Como funcionario que implementa los deberes del Presidente de la Junta de Comisionados de LPS (Presidente de PLT. De DK LPS)

Didik, que anteriormente era conocido por ser miembro de la Junta de Comisionados de LPS en el campo del Programa de Depósito y Resolución de Bancos, se considerará efectivo como PLT. Presidente de DK LPS a partir del 9 de septiembre de 2025.

«Esta cita sigue a la renuncia Purbaya Yudhi Sadewa como presidente de la Junta de Comisionados de LPS, quien fue nombrado por el presidente Prabowo Subianto como Ministro de finanzas RI el 8 de septiembre de 2025 «, dijo el Secretario del Instituto LPS, Jimmy Ardianto, en su declaración, miércoles 10 de septiembre de 2025.



Presidente de la Junta de Comisionados de LPS, Purbaya Yudhi Sadewa

Explicó, la derivación al nombramiento de la actuación. El presidente de DK LPS es una disposición en la ley no. 24 de 2004 sobre la corporación de seguros de depósitos, y la ley no. 4 de 2023 sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero (P2SK).

Esta decisión también se refiere a las regulaciones de la Junta de Comisionados de LPS (PDK) que regulan las reglas, la ejecución de tareas y los sustitutos temporales de la Junta de Comisionados.

«Para garantizar el funcionamiento sin problemas de LPS en la realización de sus deberes y funciones de acuerdo con la ley», dijo Jimmy.

Luego, otra consideración es que actualmente Didik Madiyono es el único miembro de la Junta de Comisionados que tiene todos los días en LPS.

«Para que facilite la coordinación y las operaciones», dijo.

Para información, en una posición como PLT. El presidente de la Junta de Comisionados de LPS, Didik Madiyono, dirigirá las operaciones de LPS hasta que su mandato terminara el 24 de septiembre de 2025.

En la actualidad, el proceso de elección del presidente, vicepresidente y miembros de la Junta de Comisionados de LPS también está en curso, hasta que más tarde será decidido por el DPR e inaugurado por el presidente Prabowo Subianto.