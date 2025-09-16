Didi Conn y Austin P. McKenzie Estrella en drama independiente LGBTQ

La fotografía principal ha comenzado esta semana en «Cuerpos reales«El escrutador y el escrutador de Director Alex Wyse protagonizada por la estrella de» Grease » Didi Conn y Austin P. McKenzie.

La descripción oficial de la película dice: «‘Los cuerpos reales’ cuenta la historia de dos solitarios que encuentran pertenecer a los lugares más inesperados. Joyce (Conn), una mujer caprichosa de los años setenta, alquila su habitación libre en un sitio web de alquiler de vacaciones a Anthony (McKenzie), un joven gay que recientemente sale de su familia. Qué resultados es una comedia y dramática Whirlwind de los dos oponentes de la altura de los dos años. conexión y, en última instancia, superar sus propios obstáculos emocionales para aceptar la amabilidad en sus propias vidas ”.

Other members of the cast include Greta Quispe (“American Fiction,” “New Amsterdam”), Paul Lieber (“Alias,” “Barney Miller”), Will Chase (“Stranger Things,” “Dopesick”), Jason Veasey (“Friendship,” “Only Murders in the Building”), Olli Haaskivi (“Oppenheimer,” “Winning Time”) and David T. Patterson (“The Edad dorada «,» sangre azul «).

Producido por Cody Lassen («Sumoning Sylvia», «Indecent»), Trey Tetreault («Holding Back the Tide») y Wyse, la película se está filmando en Montclair, NJ

Lassen y Wyse colaboraron anteriormente en la comedia de comedia independiente «Summoning Sylvia», que se lanzó teatralmente en 21 mercados, adquirido por Starz y mantiene una calificación de 100% crítico en Rotten Tomates.

«‘Nobodies reales’ explora cómo los que la sociedad lo desechan a menudo son los que tienen los corazones más profundos y las mejores historias para contar», dijo Wyse en un comunicado. «Con este increíble elenco y equipo, estamos explorando, tanto de manera personal como sorprendentemente humorística, los tropiezos al tratar de conectarse y las barreras que formamos como resultado».

Lassen agregó: «Con su aguda mezcla de humor y corazón, e impulsado por notables actuaciones en todos los ámbitos, los» Nobodies «están listos para resonar con los socios del mercado Arthouse y los principales que buscan historias que ofrecen una conexión genuina y una voz distinta».

Conn es mejor conocido por su trabajo fue Frenchy en «Grease» y «Grease 2» Actualmente se puede ver en la comedia médica de Fox «Mejor medicina». Recientemente recurrió en la comedia de Amazon/A24 «Overcompensing». Ella está representada por la agencia de talentos titulares.

McKenzie es actor y cantante y compositor cuyo trabajo abarca Broadway, televisión, cine y música. Como artista de grabación, ha lanzado cuatro álbumes. Hizo su debut en Broadway en el renacimiento nominado a Tony de «Spring Awakening» y protagonizó la miniserie de ABC «When We Rise», dirigida por Gus Van Sant.

Wyse es el codirector y escritor de la película nominada a Glaad «Summoning Sylvia», codirector de la exitosa obra de teatro «Cellino v. Barnes», el co-escritor/director, y estrella de la serie nominada al Emmy diurna «Indoor Boys», y el autor de los musicales fuera de la calle «A Commercial Jingle for Regina Comet» y «Picking Up Speed» «». «» «. Como actor, sus créditos de Broadway incluyen «Good Night Oscar» y «Spring Awakening», y sus créditos televisivos incluyen «Elsbeth», «Masters of Sex», «Iron Fist» y «Bured to Death». Está representado por CESD y Bold Management & Production.