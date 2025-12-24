Diddy presenta una apelación pidiendo ‘liberación inmediata’ de la prisión

Sean “Diddy” Combs ha presentado un recurso de apelación contra su condena de 50 meses, alegando que el tribunal impuso una pena excesiva en su juicio federal y pidiendo su “liberación inmediata” de prisión.

En la apelación de 84 páginas, presentada ayer y revisada por VariedadLa abogada Alexandra AE Shapiro argumentó que la sentencia de 50 meses de Combs fue mayor de lo que debería haber sido, echando la culpa al juez Aran Subramanian y afirmando que él “actuó como el decimotercer miembro del jurado”. La apelación afirmó que Subramanian desafió el veredicto del jurado y encontró que Combs «coaccionó», «explotó» y «obligó» a sus novias a tener relaciones sexuales y dirigió una conspiración criminal, que «superó el veredicto».

“Los acusados ​​normalmente son sentenciados a menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando se trata de coerción, que el jurado no encontró aquí”, se lee en la apelación.

Combs fue condenado inicialmente en julio por dos cargos de transporte para dedicarse a la prostitución, y fue absuelto de los cargos más graves de conspiración para extorsionar y tráfico sexual que conllevaban sentencias más severas. En su sentencia en octubre, Subramanian dejó en claro que la violencia de Combs sería un factor en su decisión, citando el video del incidente de 2016 en el que atacó a su exnovia, Casandra “Cassie” Ventura.

“El mismo poder que usaste para lastimar a las mujeres, puedes usarlo para ayudarlas”, le dijo a Combs durante la sentencia. “Cuento contigo para aprovechar al máximo tu segunda oportunidad”.

Shapiro también argumentó en la apelación que la condena debería revocarse porque las interacciones sexuales de Combs y la filmación de dichos actos estaban protegidas por la Primera Enmienda, un argumento que Subramanian había rechazado previamente.

Combs actualmente cumple su condena en el FCI Fort Dix de Nueva Jersey con una fecha de liberación prevista para mayo de 2028.