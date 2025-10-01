Diddy negó un nuevo juicio o absolución días antes de la sentencia

Solicitud de Sean «Diddy» Combs Para un nuevo juicio o una absolución en su caso federal, se ha negado, justo antes de su sentencia el viernes.

El juez Arun Subramanian declaró en una presentación el martes por la noche que el tribunal no fue persuadido por los argumentos propuestos por ninguno de los resultados potenciales en su caso. El abogado de Combs argumentó que sus grabaciones de actos sexuales con escoltas masculinas eran técnicamente pornografía aficionada, que según dijeron que estaba protegida bajo la Primera Enmienda. También afirmaron que merecía un nuevo juicio porque sus recuentos de RICO y tráfico sexual no deberían haberse unido con sus cargos de la Ley Mann, lo que dicen perjudicaron al jurado contra él por los últimos cargos.

En su fallo, Subramanian declaró que Combs no logró llevar su «pesada carga» de mostrar prejuicio indirecto al jurado, ya que fue encontrado no culpable de los cargos más graves de RICO y tráfico sexual. «El gobierno demostró su caso muchas veces», escribió Subramanian. “Eso por sí solo podría ser suficiente para deshacerse del desafío de Combs. […] Si el prejuicio hubiera sido tan grande, uno esperaría que un jurado condene por los cargos más relevantes antes de que pudiera derramarse e infectar a los demás. Una nueva prueba no está justificada «.

El lunes por la noche, los fiscales presentaron un memorando de 164 páginas que recomendó no menos de 11 años de prisión, alegando que él es «impenitente» y que «el castigo por sus crímenes de condena debe tener en cuenta la forma en que los cometió». El gobierno sugirió previamente que cumpliera una sentencia de cuatro a cinco años.

La semana pasada, los abogados de Combs argumentaron que no debería cumplir más de 14 meses de prisión, alegando que había sido castigado lo suficiente. Junto con la presentación, la ex novia de Combs, Yung Miami y el productor Dallas Austin, enviaron cartas de apoyo, al igual que los reclusos que habían tomado el curso de «juego gratuito» de Combs.

Combs fue declarado culpable en julio por dos cargos de transporte para la prostitución, pero esquivó cargos más graves de tráfico sexual y extorsión. Se enfrenta hasta 20 años de prisión.