Dick Van Dyke bromea sobre morir antes de cumplir 100 años

Dick Van Dyke Recientemente asistió al evento Vandy High Tea en Malibú, California, y bromeó sobre su histórico cumpleaños número 100, que se presentará a finales de este año en diciembre. El ícono bromeó: «Así es. No soy oficialmente cien hasta diciembre. Dos meses. Dos meses. Sería divertido si no lo lograra» (Vía Gente).

Reflexionando sobre el cumpleaños de los hitos en un tono más serio, Van Dyke agregó: «A veces me jacta de cómo llegué a cien y la verdad es que si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado mejor. Y es frustrante porque no sé lo que hice bien. Aparte de ella. [wife Arlene]No hice nada bien «.

Van Dyke se casó con Arlene Silver en 2012. La pareja asistió al evento Vandy High Tea para recaudar fondos para el Van Dyke Endowment of the Arts y el próximo Museo Dick Van Dyke. A principios de este año, el actor titulares hechos Después de abandonar un evento de admiradores diferentes porque aparentemente no se sentía bien.

«Cuando tienes 99 años y medio, tienes días buenos y malos, y cuando tienes 40 años, tienes días buenos y días malos», explicó Silver en ese momento. «Desafortunadamente, hoy no es un buen día para él, y está enfermo de que no pueda estar aquí».

En una entrevista con Variedad El año pasado para marcar su especial de CBS «Dick Van Dyke: 98 años de magia», el actor habló con amor sobre su carrera en Hollywood y dijo: «Disfruté todo lo que hice, y no mucha gente puede decir eso».

«Dejé un buen ejemplo para una generación joven», agregó sobre lo que cree que su legado está en Hollywood. «Creo que tengo un efecto positivo en los niños. Y puedo decir por correo que recibo de los niños que he tenido un buen efecto. Quieren emular ese comportamiento. Y eso es por eso que lo que realmente logramos vale la pena. Estoy tan feliz de que el impacto que tuviera fue positivo, y estoy perfectamente satisfecho con eso».

Van Dyke cumplirá 100 años el 13 de diciembre.