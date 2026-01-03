‘Dick Clark’s New Years Rockin’ Eve’ obtiene las mejores calificaciones en 4 años

«Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve de ABC con Ryan Seacrest”una vez más superó la competencia de dejar caer la pelota, con un promedio de 18,8 millones de espectadores durante su horario clave de 11:30 p.m. a 00:30 a.m. según Nielsen Ratings, en comparación con el año pasadoTiene 17,9 millones de espectadores.

Eso convirtió a “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”, producido por Dick Clark Prods., nuevamente en el especial de entretenimiento número uno de la víspera de Año Nuevo. La transmisión por televisión alcanzó su punto máximo a medianoche, cuando más de 30 millones de espectadores sintonizaron el evento para celebrar el Año Nuevo mientras la bola caía en Times Square. Eso fue más que los 29 millones de espectadores del año pasado.

Según la tabulación de datos de Nielsen de ABC, «Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve» superó a «New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash» de CBS en un +255% y también a «New Year’s Eve Live» de CNN por una cantidad no revelada.

En total, la “Noche de Año Nuevo de Dick Clark” de este año duró casi ocho horas, la más larga en la historia de la franquicia, desde que se lanzó cuando 1971 se convirtió en 1972. El maratón de 2025 a 2026 comenzó a las 8 p. m., hora del Este, y terminó a las 4 a. m., hora del Este.

El evento, organizado por Ryan Seacrest y Rita Ora desde Times Square de Nueva York, contó con 42 artistas de Nueva York, Las Vegas, Chicago, Puerto Rico y otros lugares. El espectáculo terminó con un enorme espectáculo de fuegos artificiales a lo largo del Strip de Las Vegas.

El evento también se transmitió en vivo en más de las estaciones de iHeartRadio en todo el país y, según se dijo, llegó a 2 millones de oyentes P6+ el miércoles, un aumento del +9 % con respecto al año pasado.

Según Talkwalker Social Content Ratings, el horario estelar de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2026” fue el programa número uno en toda la televisión en interacciones totales y vistas de video en la víspera de Año Nuevo. Además, según Listen First, la interpretación de Busta Rhymes de “Look At Me Now” como parte de Pass The Mic Live de DJ Cassidy. fue el clip número uno más visto en TikTok, Instagram y Facebook durante el día.

Lo más destacado del espectáculo incluyó a Diana Ross cantando «I’m Coming Out», «The Boss», «Upside Down», «Ain’t No Mountain High Enough» y «Tomorrow». Otros invitados fueron Ciara, Little Big Town, Maren Morris y LE SSERAFIM.

El evento completo alcanzó un promedio de 34 millones de espectadores en total durante la noche, y la audiencia fuera de casa aún está por llegar.

La empresa matriz de variedades, PMC, es propietaria Productos de Dick Clark. en una empresa conjunta con Eldridge.