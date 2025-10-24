Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo, progreso reparar sistema impuesto central continúa mejorando a pesar de que no se puede completar dentro de un mes como se prometió anteriormente.

En general, Purbaya explicó que el proceso de mejora de Coretax se vio obstaculizado por el contrato con LG Consorcio CNS-Qualysoft como proveedor.

Purbaya dijo que los obstáculos a los que podía acceder el equipo interno del gobierno se habían resuelto, mientras que resolver otros obstáculos aún requería coordinación con LG.

«Resulta que todavía hay piezas bajo contrato con LG, a las que no hemos tenido acceso porque todavía están trabajando en ello. Nuevo Diciembre «Nos dieron acceso», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Detalló que los problemas con el sistema Coretax fueron causados ​​por problemas en la capa superior, capa media, capa de programación y capa operativa.

En la capa superior, los problemas generalmente son causados ​​por la red de Internet. Telcom lo cual aún no es óptimo, lo que resulta en tiempos de espera o problemas de inicio de sesión por parte del usuario.

«El estado de Telkom se elimina, mientras que el tráfico continúa a través de Lintasarta. Así que la capa superior del frente ya está completa», dijo.

En la capa intermedia, se producen problemas debido a la gestión de sesiones y cookies, que sigue siendo confusa, por lo que las páginas de acceso a menudo se caen, el acceso es lento o incluso se bloquea. Para superar esto, el Ministerio de Finanzas implementó una CDN y un firewall destinados a proteger las aplicaciones.

En el lado de la capa de programación, los problemas son causados ​​por una lógica de programación imperfecta, lo que genera mensajes de error en el lado del usuario.

Purbaya dijo que los problemas en la capa de programación solo se habían resuelto parcialmente debido a los vínculos contractuales con LG. Su partido ha proporcionado recomendaciones para que LG las siga, sin embargo, dijo Purbaya, LG anteriormente tendía a responder con lentitud.

«Ahora son más rápidos, aunque todavía son lentos, pero han enviado gente aquí. Entonces, estamos optimizando las mejoras con los obstáculos existentes en este caso, algunos de los cuales todavía los maneja LG», dijo.