Diciembre de 2025 La inflación alcanza el 0,64 por ciento, la pimienta de cayena y los huevos de gallina son los mayores contribuyentes

Jacarta – Informes de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) inflación en diciembre 2025 alcanzó el 0,64 por ciento mensual (mes a mes). Esta cifra es más alta que la inflación de noviembre de 2025, del 0,17 por ciento.

«En diciembre de 2025 habrá una inflación del 0,64 por ciento mensual o mes a mes (mtm) o habrá un aumento del índice de precios al consumidor (IPC) de 109,2 en noviembre de 2025 a 109,92 en diciembre de 2025», dijo el diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini, en una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026.

Pudji enfatizó que todos los componentes compactos de la inflación experimentaron un aumento, liderado por el componente volátil con un salto del 2,74 por ciento. Mientras tanto, el componente subyacente experimentó una inflación del 0,20 por ciento, mientras que el componente de precios regulado por el gobierno se registró en el 0,37 por ciento.

La inflación anual (año tras año) y año calendario (año hasta la fecha) se registró en 2,92 por ciento. Pudji explicó que esta similitud se debe a que los datos que se comparan son los mismos dos puntos, es decir, el IPC de diciembre de 2025 y el IPC de diciembre de 2024.



Adjunto de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini

El grupo de alimentos, bebidas y tabaco fue el que más contribuyó a la inflación con una tasa de inflación del 1,66 por ciento y contribuyó a la inflación del 0,48 por ciento. Los productos básicos que impulsan la inflación en este grupo son la pimienta de cayena, la carne de pollo de pura raza, las chalotas, el pescado fresco y los huevos de gallina de pura raza.

Las joyas de oro también contribuyeron a la inflación del 0,77 por ciento, por lo que la inflación aumentó a finales de 2025. Pudji añadió que otros productos básicos que contribuyeron a la inflación fueron la gasolina con un 0,03 por ciento y las tarifas del transporte aéreo con un 0,02 por ciento.

El grupo del transporte también registró una inflación bastante significativa del 0,55 por ciento con una participación del 0,07 por ciento. Además, el grupo de cuidados personales y otros servicios experimentó una inflación del 1,00 por ciento y contribuyó a una inflación del 0,07 por ciento.

Mientras tanto, el grupo de vivienda, agua, electricidad y combustible doméstico registró una inflación relativamente baja del 0,06 por ciento. El grupo de salud experimentó una inflación del 0,09 por ciento, mientras que la educación sólo registró una ligera inflación del 0,01 por ciento.

Por otro lado, los chiles rojos son el único producto básico que contribuirá a la deflación en diciembre de 2025, es decir, un 0,03 por ciento.