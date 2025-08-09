Dicho solo dado la vida de Rp1 millones por mes, Acha Septriasa finalmente abrió la voz

Yakarta, Viva – El problema inclinado ACHA SEPTRIASA Después del divorcio con Vicky Kharisma. Un documento de decisión judicial que circula dijo ingreso Rp1 millones por mes para sus hijos.

Leer también: Más popular: Momento de ADN Ridwan Kamil-Lisa Mariana Test, 10 Secret Acha Septriasa antes de divorciarse



En la decisión subida en el directorio de la Corte Suprema de la República de Indonesia, se escribió que Vicky nunca había proporcionado una vida mensual para ACHA, y solo le dio RP1 millones al bebé. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«El demandado nunca dio dinero mensual al demandante solo dio una vida de 1 millón por mes», el veredicto fue aprovechado el 19 de mayo de 2025.

Leer también: Decidir el divorcio, Acha Septriasa: mantener la relación en el matrimonio es muy difícil



ACHA negó firmemente la noticia a través de cargas en Instagram. Consideró que la información era engañosa y debe ser enderezada.

«Si algo sale mal, todavía queremos enderezarnos. El sustento de 1 millón durante el matrimonio no es cierto», explicó, citado el sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: Declaración viral de Lawas Acha Septriasa, mencionada sobre la dificultad de mantener las relaciones en el matrimonio



Desde la noticia de su divorcio sobresaliendo al público, Acha se siente perturbado. Reveló que él y Vicky realmente querían separarse bien para mantener la armonía en el cuidado de los niños.

«Estamos manejando una buena vida nuevamente por cada parte. La noticia confusa incluso está frustrando nuestros ideales … para cuidar cómodamente», dijo.

En medio de este problema, Acha todavía muestra respeto a las partes que han ayudado a su proceso de divorcio a ir sin problemas.

«Gracias de antemano por su atención a los amigos de los medios y desde la corte central de Yakarta que han ayudado a completar este proceso, bien y sin problemas», dijo Acha.

El matrimonio de Acha Septriasa y Vicky Kharisma tuvo lugar el 11 de diciembre de 2016. Del matrimonio, ambos fueron bendecidos con una hija, Bridgia Kalina Kharisma, en 2017. Sin embargo, su hogar terminó antes de la novena edad del matrimonio.