Dicho PDIP dijo que no había un término inactivo en el DPR, asegúrese de que Sahroni CS aún recibiera salarios

Yakarta, Viva – Presidente de Banggar RPD RI, dijo Abdullah afirmó que no había término no activo En las condiciones (TATIB) del DPR y la ley (ley) de la MPR, DPR, DPD y DPRD (Ley MD3) para miembros legislativos.

Pero respetaba cada decisión de un partido político que tomó medidas firmes a los cuadros de su partido.

«Tanto la ley TATIB como MD3 no conocen el término inactivo. Pero respeto las decisiones tomadas por Nasdem, Pan, Golkar», dijo en el complejo del Parlamento en Senayan, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

La casa de Ahmad Sahroni en Tanjung Priok fue criada por las masas

Por otro lado, se aseguró de que los miembros legislativos desactivados todavía estaban recibiendo salario y beneficios. «En términos de aspectos (técnicos), recibirá salarios. Porque como dije antes», dijo.

Sin embargo, dijo que explicó que el problema del presupuesto salarial ya no estaba en el Banggar del DPR después de que se tomó la decisión.

«Ya no está en la posición de Banggar. Banggar ha decidido. Ahora decidí, justo en la sección de implementación. La implementación no es Banggar», dijo.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto apreció al presidente general de los partidos políticos que habían tomado medidas firmes para eliminar a los miembros del DPR en problemas en sus respectivos cuadros, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025.

Prabowo transmitió esto después de resaltar la situación nacional cada vez más acalorada, como resultado de una ola de acción masiva que ocurrió en los últimos días en varias regiones.

«El paso es en forma de revocación de los miembros del Parlamento Indonesio contra los miembros que presentan declaraciones incorrectas», dijo Prabowo en el Palacio Presidencial, Yakarta, el domingo 31 de agosto de 2025.

Además, Prabowo también dijo que el liderazgo del parlamento indonesio revocaría varias políticas parlamentarias, incluida la cantidad de la asignación de los miembros del DPR y la moratoria en las visitas al trabajo en el extranjero.

«Los líderes del DPR y el presidente general del partido han transmitido a través del presidente de sus respectivas facciones que los miembros del DPR siempre deben ser sensibles y a favor de los intereses de la gente», dijo.