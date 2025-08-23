Dicho Iqbal compara los ingresos de los miembros de la ropa de subsistencia DPR como el cielo y la tierra

Yakarta, Viva – Presidente del Partido Laborista Dijo Iqbal resaltar la brecha de los ingresos del miembro RPD RI con destino obrero y trabajadores del sector informal en Indonesia.

Al lanzar el informe en línea de la BBC, dijo Iqbal, dijo que los ingresos de un miembro del DPR alcanzaron alrededor de RP. 154 millones por mes o más de RP3 millones por día.

«En el informe se afirmó que los ingresos de los miembros del parlamento indonesio por mes alcanzaron alrededor de Rp104 millones. Esta cifra se agrega a una asignación de vivienda que es un valor de alrededor de Rp50 millones, mientras que el salario básico y otras asignaciones de bienestar son aproximadamente RP54 millones», dijo confirmó en Jakarta el sábado.

Ilustración de miembros de la reunión del Parlamento Indonesio.

También se comparó con los salarios de los trabajadores de subcontratación o trabajadores contratados en Yakarta que solo recibieron el mínimo nominal más alto de Rp5.2 millones por mes o alrededor de Rp170 mil por día.

«De hecho, los taxistas de motocicletas en línea ahora solo tienen RP600 mil por mes o alrededor de Rp20 mil por día», dijo Iqbal.

Dijo que esta condición refleja la verdadera injusticia social a los ojos de los trabajadores como trabajadores informales que ahora apoyan la economía nacional.

«Por otro lado, las personas enfrentan un poder adquisitivo en declive, salarios bajos y sistemas de trabajo que no proporcionan el futuro debido a la práctica de la subcontratación y los sistemas de asociación de explotación», dijo.

Iqbal también aludió a los privilegios de los miembros del DPR que tenían derecho a una jubilación de por vida después de cinco años de cargo, mientras que los trabajadores que habían trabajado durante décadas permanecieron vivos en la incertidumbre.

«Esta es una verdadera cara de injusticia que lastima los corazones de la gente», dijo.

Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani En su declaración en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el jueves (21/8), explicó que la provisión de asignaciones de la Cámara de Rp50 millones por mes para los miembros de la junta fue una compensación por la eliminación de las instalaciones de vivienda oficial de DPR RI.

Según él, se ha examinado la cantidad de asignación para ajustar los precios de las tierras y las propiedades en Yakarta.

Puan declaró que la asignación se aplica a 580 miembros del DPR de 38 provincias. Sin embargo, permanece abierto a aportes de la comunidad si se considera excesivo.

También negó el tema de los aumentos salariales en los miembros de DPR a Rp90 millones por mes a medida que circulan las noticias en las redes sociales.

«En la actualidad no hay un aumento salarial, solo hay cambios relacionados con las asignaciones en el hogar», dijo. (Hormiga)