Dicho decepción a Happy Asmara, el Regente Pati incluso fue atacado e insinuado por internautas

Yakarta, Viva – Regente, Sudeocosechando ataques ciudadanos después de revelar su decepción a la espada Feliz asmara. La declaración fue realizada por Sudewo en un video cargado por Instagram cuenta @Feedgramindo.

En el video, Sudewo reveló que Happy Asmara canceló su aparición de repente. Dijo que el aviso fue transmitido a través del mensaje de WhatsApp la noche anterior al evento. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Feliz Asmara fue WhatsApp anoche, dijo que hubo un evento repentino en Yakarta que tuvo que ser seguido», dijo Pati Regent, Sudewo, citado el viernes 15 de agosto de 2025.

No cubrió su decepción porque el cantante de «Rungkad» había sido ampliamente publicado para el evento el 5 de septiembre de 2025.

«Sí, también estoy decepcionado, ha sido publicado, aparentemente no puedo», continuó.

Como paso sustituto, Sudewo dijo que su partido estaba tratando de invitar al cantante Denny Caknan. Sin embargo, no se atrevió a estar seguro antes de que hubiera un contrato oficial.

«Estamos tratando de contactar a Denny Caknan para realizar el 5 de septiembre. Pero tampoco puedo estar seguro, me aseguro de que haya un acuerdo negro sobre el blanco. Si ya lo hay, podemos, entonces transmitiremos», explicó.

En lugar de cosechar simpatía, los corazones de Sudewo realmente desencadenaron los comentarios picantes de los ciudadanos que defendieron a Happy Asmara.

«Dijo que estaba decepcionado con Happy Asmara, a pesar de que era la fuente de decepción en muchas personas», dijo los internautas.

«Fix Happy se encarga de su buen nombre», dijo otro.

«Es solo por no estar tan decepcionado. Más personas decepcionadas con su arrogancia», dijo Citizens.

La crítica de los ciudadanos no pudo separarse de la controvertida política que Sudewo había emitido. Anteriormente, fue criticado después de decir que estaba listo para enfrentar a decenas de miles de residentes que se opusieron a su decisión, uno de los cuales estaba relacionado con el aumento planificado en el impuesto sobre tierras y edificios (PBB) hasta un 250 por ciento. El plan finalmente fue cancelado después de cosechar fuertes protestas del público.