Dicha respuesta de Bahlil Purbaya Problema Subsidio de energía: tal vez no leer datos

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia respondió a la declaración del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa sobre la altura subvención Lpg.

Bahlil enfatizó que los datos del receptor de subsidios de GLP todavía se están madurando en este momento. Esto es necesario, para que el destinatario pueda estar en el objetivo.

«Con respecto a los subsidios sobre un datos, todavía está en proceso de maduración, sí», dijo Bahlil después de asistir al lanzamiento del nuevo logotipo BPH Migas, Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

Bahlil dijo que el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales coopera con BPS como un esfuerzo por finalizar los datos sobre los receptores de subsidios de GLP, por lo tanto, los subsidios para GLP 3 kg se pueden canalizar en el objetivo.

La maduración de los datos de receptores subsidiados se ha preparado desde el comienzo de 2025. La maduración de datos similar también se aplica a los subsidios de combustible (BBM).

En enero de 2025, Bahlil dijo que los datos de receptores subsidiados se obtuvieron de los datos del Ministerio de Asuntos Sociales, PLN, Pertamina y otras partes interesadas. El gobierno decidió unir los datos a través de BPS.

La unificación de datos de varias partes interesadas tiene como objetivo evitar la recopilación de datos superpuestos, por lo que los subsidios proporcionados pueden ser más dirigidos.

Ilustración de subsidios de GLP / melón de gas / gas 3 kg

Después de que el gobierno haya completado los destinatarios subsidiados, Bahlil anunciará inmediatamente el esquema y quiénes son los receptores de subsidios.

«Entonces, tal vez el Sr. Ministro, el Ministro de Finanzas (Purbaya), no pueda leer datos», dijo Bahlil.

En la reunión de trabajo conjunta de la Comisión de la Cámara de Representantes XI en Yakarta, el martes (30/9), el ministro de Finanzas de Purbaya, Yudhi Sadewa, detalló el precio original de los bienes subsidiados como el pertalite al GLP 3 kilgramos (kg) antes de la diferencia en los precios económicos y los pagados por la comunidad fueron atendidos por el gobierno a través del presupuesto estatal (ABBN).

Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

El GLP 3 kg tiene un precio original de RP42,750 por tubo, pero se vende al público que equivale a RP12,750 por tubo, o subsidiado a RP30,000 (70 por ciento). El subsidio recibió un presupuesto de RP80.2 billones en el presupuesto estatal 2024 y fue disfrutado por 41.5 millones de clientes.

Purbaya también destacó Pertalite con un precio de RP. 11,700 por litro, vendido a Rp10,000 por litro o subsidiado RP1,700 por litro (15 por ciento). El presupuesto total para el subsidio fue de RP56.1 billones en el presupuesto estatal 2024 y fue disfrutado por 157.4 millones de vehículos.

«Hasta ahora, el gobierno tiene la diferencia entre los precios económicos y los precios pagados por la comunidad a través de la provisión de subsidios y compensación, tanto la energía como la no energía», dijo Purbaya. (Hormiga)