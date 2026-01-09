Dicen que las drogas se venden libremente en el centro de detención de Salemba

Jacarta – Actor Ammar Zoni Volvió a ser el centro de atención tras hacer una sorprendente declaración en el juicio de seguimiento del caso de narcotráfico que lo atrapó. El juicio se celebró en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta el jueves 8 de enero de 2026.

Ante el panel de jueces, Ammar reveló abiertamente las condiciones de vida en el Centro de Detención Estatal de Salemba (Rutan), en el centro de Yakarta, que, según dijo, estaban lejos de ser propicias. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En su declaración, Ammar evaluó que el entorno penitenciario es muy vulnerable al tráfico de drogas. Incluso dijo que la marihuana se podía conseguir fácilmente en prisión. Esta declaración inmediatamente tensó el ambiente del juicio y llamó la atención del fiscal (JPU) y de los visitantes del tribunal.

Ammar comenzó su testimonio explicando las condiciones de la celda en la que vivía. Dijo que estaba en la misma celda con otros tres reclusos llamados Febri, Black y Jaya. De los cuatro ocupantes de la celda, sólo Febri no estaba involucrado en ningún caso de narcóticos. Mientras tanto, Black y Jaya son convictos por un caso de drogas.

Esta información llevó al fiscal a investigar el alcance del conocimiento de Ammar sobre las actividades de abuso de drogas en la celda, especialmente sobre Jaya, de quien se decía que consumía marihuana con frecuencia.

«¿Eso significa que todo ese tiempo supiste que él (Jaya) estaba consumiendo marihuana? ¿Alguna vez viste de dónde sacó la marihuana? ¿O preguntaste ‘¿de dónde es, hermano?’ ¿Así?» preguntó el fiscal en el juicio.

Respondiendo a esta pregunta, Ammar admitió que no interfería demasiado en los asuntos de sus compañeros de celda. Dijo que pasaba más tiempo fuera de la celda para otras actividades.

«Realmente no me importa, señor. Lo que quiero decir es que hago las actividades mencionadas más a menudo, especialmente cuando voy a la mezquita», respondió Ammar.

Sin embargo, Ammar no negó que le habían ofrecido consumir marihuana. Incluso admitió que lo había consumido con Jaya y Black mientras estaban en la celda del centro de detención de Salemba.

«A veces sí, me gusta. Si es marihuana, sí. Hace más de un año que no la uso. Simplemente estoy cansado de todo esto», dijo Ammar en tono arrepentido.