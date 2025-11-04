‘Diario de viaje de Taiwán’ explora la relación de la era colonial en TCCF

World Softest Productions está desarrollando “Diario de viaje de Taiwán”, una adaptación de los EE.UU. Premio Nacional del LibroNovela ganadora del escritor taiwanés Yang Shuang-zi que explora una relación compleja entre dos mujeres en el contexto del dominio colonial japonés en el Taiwán de 1938.

La serie, actualmente en desarrollo de guion, es seleccionada en el Festival de contenido creativo de Taiwán (TCCF). Sigue al escritor japonés Aoyama Chizuko, que viaja a Taiwán para dar conferencias mientras escapa de las presiones matrimoniales en su país. Allí conoce a Ō Chizuru, un talentoso intérprete local que se convierte en su guía esencial para comprender Taiwán y una relación que expone las dolorosas realidades de la dinámica del poder colonial.

«Lo que nos atrajo de ‘Taiwan Travelogue’ es la relación entre dos mujeres», dice el productor ejecutivo y productor Chen Yu Chang, director general de World Sofsoft Productions. «Chizuko es franca y se guía por un fuerte sentido de la justicia, diciendo lo que piensa sin dudarlo, mientras que Chizuru reprime sus emociones y oculta sus verdaderos sentimientos en lo más profundo de su ser».

La narrativa sigue a las dos jóvenes a medida que se acercan a través de experiencias compartidas con la comida y la cultura, solo para enfrentar el abismo insalvable entre ellas creado por el idioma, el poder y la identidad. Cuando Chizuko intenta proteger a Chizuru a través de lo que ella considera una “perspectiva japonesa bien intencionada”, sin darse cuenta hiere la dignidad de Chizuru. El intérprete finalmente confronta a la escritora y le dice que Chizuko quiere proteger una versión idealizada de ella, no la verdadera Ō Chizuru.

«Son como imanes, irresistiblemente atraídos, pero destinados a separarse», explica Chang. «Queremos retratar ese tipo de amor, un amor que ni siquiera la palabra ‘amor’ puede cruzar».

La producción reúne a un notable equipo de colaboradores Japón-Taiwán. El productor ejecutivo Jayde Lin, quien invirtió en la exitosa serie de terror “The Tag-Along” y produjo series aclamadas como “The World Between Us II” y “Wave Makers”, aporta experiencia en llevar contenido taiwanés a plataformas globales. La productora japonesa Maehata Sachiko suma experiencia en coproducción internacional a partir de créditos que incluyen “Shark” para NTV y “Gray Zone Agency, Inc.” de YouTube Originals.

El guionista japonés Yoshida Erika, cuyos créditos recientes incluyen el anime “Bocchi the Rock!” y la serie “El tigre y sus alas” se encarga de la adaptación. Su trabajo en “Cherry Magic!” obtuvo el premio a la Mejor Adaptación de Guión en los Premios Anuales de Drama Japonés de KKTV.

Chang enfatiza que los temas de la historia resuenan más allá de su entorno histórico. «Ambientada en 1938, una época ensombrecida por la silenciosa aproximación de la guerra, la historia refleja una época de incertidumbre. Sin embargo, incluso 90 años después, la humanidad todavía vive con la misma ansiedad e inquietud», dice. “Las guerras continúan y, en nuestro mundo globalizado, las diferencias de cultura, identidad y género aún configuran las jerarquías de poder y las tensiones entre las personas”.

Está previsto que la serie comience a filmarse en 2026 en ubicaciones de Japón y Taiwán, y se estrenará en el cuarto trimestre de 2027. Chang señala que la arquitectura histórica bien conservada de Taiwán ayudará a recrear «el enérgico y fascinante mundo del Taiwán de la década de 1930, una época en la que la vida era vibrante y llena de descubrimientos».

En TCCF, World Softest Productions está buscando socios de ventas y plataformas de distribución para el proyecto. «Este proyecto no es sólo una historia para el público taiwanés y japonés», afirma Chang. «Ambientada durante la era colonial japonesa en Taiwán, su objetivo es hacer que la historia sea tangible y emocionalmente resonante, permitiendo que una audiencia más amplia experimente esa época junto a los personajes».

Chang, quien participó en el documental de 2024 «Triads: The Chinese Mafia on the Rise» para Arte y lanzó «The Thrifty Family», que se ubicó entre los 10 mejores programas de streaming de Taiwán, también produjo el documental de 2025 «Have You Eaten Yet? Tasting Taiwan», que recibió tres nominaciones al Premio Golden Bell, incluyendo mejor programa de estilo de vida, director y cinematografía.