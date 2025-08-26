Diane Weyermann Fellowship otorga $ 300,000 a tres documentales

Se han seleccionado tres documentales para participar en la segunda edición de la Diane Weyermann Programa de becas. Cada uno de los proyectos de documentos de características seleccionadas recibirá $ 100,000 en dinero sin restricciones y 18 meses de apoyo creativo a través de dos retiros inmersivos.

Cada proyecto está siendo realizado por directores de carrera avanzados y productores que están trabajando en documentales cinematográficos que abordan temas oportunos y urgentes. The Fellowship es uno de los cuatro programas de artistas producidos por Points North Institute, el centro creativo de no ficción que dirige el próximo Camden INTL. Festival de cine en Maine.

Los proyectos son: «Se necesitarán subtítulos», una coproducción de México-Estados Unidos, dirigida por Natalia Almada y producida por Esther Robinson y Josh Penn; «The Instrument», una producción estadounidense, dirigida por Zac Manuel y producida por Darcy McKinnon; y «Testimonio», una producción australiana, dirigida por Maya Newell y producida por Alex Kelly y Barbara Ibuai.

«En un momento de pérdida, dolor y una profunda incertidumbre, tanto en escalas personales como globales, estos cineastas están utilizando el poder expresivo del cine documental para reclamar la agencia, preservar la memoria y profundizar nuestra relación con el tiempo», dijo Sean Flynn, director artístico del Instituto North Institute.

Los tres proyectos compatibles fueron elegidos entre 300 presentaciones durante un proceso de selección de seis meses que incluía el equipo curatorial de Points North y un jurado de cineastas y programadores veteranos.

La beca se estableció para honrar a Weyermann, el ex director de contenido del participante y ex director del programa documental del Instituto Sundance. Murió de cáncer en octubre de 2021. El liderazgo de Weyermann en Open Society Institute, Sundance Institute, y la participante contribuyeron a la expansión global, el florecimiento artístico y el impacto social de la realización de documentales independientes. Durante su mandato, Weyermann desempeñó un papel seminal en el apoyo a la comunidad documental y configurando el panorama de no ficción. Docios ganadores del Oscar, incluidos «Anconvenient Truth» de Davis Guggenheim (2006), «Citizenfour» de Laura Poitras (2014) y «American Factory» (2019), dirigida por Steven Boggar y la difunta Julia Reichert, se encuentran entre los muchos proyectos que Weyermann ayudó a Shepherd.

«Diane defendió ferozmente la independencia artística de los cineastas con los que trabajó y ayudó a sus historias a convertirse en una fuerza cultural global», dijo Sean Flynn, directora artística de North Institute, «es un privilegio llevar esa visión a través de este viaje de 18 meses, co-creado con una cohorte extraordinaria de artistas».

El programa de becas se adapta a las necesidades de cada equipo de cine, dando a cada equipo de proyecto un espacio creativo para explorar y expandir las posibilidades de sus películas y carreras. El primero de los dos retiros creativos tendrá lugar en Michoacán, México, del 26 de septiembre al 2 de octubre. Un segundo retiro se llevará a cabo en los Estados Unidos en 2026.

El retiro con sede en México se organizará en asociación con Cine Qua Non Lab, una organización sin fines de lucro local con sede en la región conocida por apoyar el cine independiente al proporcionar espacio para que los cineastas imaginen y desarrollen su trabajo, intercambien ideas, compartan perspectivas y encuentren nuevas oportunidades para la colaboración.

En 2025, los programas artísticos de puntos del norte respaldan colectivamente 20 proyectos de cine independientes combinados en desarrollo que se producen en todo el mundo.

La beca Diane Weyermann fue desarrollada por Points North en asociación con los medios participantes y es posible gracias a la financiación inicial de la Fundación Skoll y el principal apoyo de la Fundación Randomgood, JustFilms de Ford Foundation y más de 200 partidarios individuales.

Los proyectos seleccionados se enumeran a continuación:

«Se necesitarán subtítulos», Estados Unidos, México

Dirigida por Natalia Almada

Producido por Esther Robinson y Josh Penn

«Los subtítulos serán necesarios» es la respuesta cinematográfica de la cineasta Natalia Almada a vivir con un cáncer raro que ha reconfigurado su relación con el tiempo.

«Testimonio», Australia

Dirigido por Maya Newell

Producido por Barbara Ibuai, Alex Kelly, Larissa Behrendt Ao, Sophie Hyde, Lisa Sherrard y Maya Newell

A medida que la emergencia climática se eleva ante ellos, los isleños del estrecho de Torres también se levantan, sienten al gobierno por no evitar daños climáticos. Si bien la corte solo puede grabar parte de la historia, bailamos, recordamos y soñamos con posibles futuros con Saibai y su gente. Esta película es su testimonio.

«El instrumento», Estados Unidos

Dirigido por Zac Manuel

Producido por Darcy McKinnon

Un cantante de jazz envejecido aparece con su hijo de cineasta para usar la inteligencia artificial para resucitar la voz de su difunto padre.