Diane von Furstenberg sobre el Premio de Cultura de Nueva York, Barry Diller Marriage

si visitas Diane von FurstenbergEn la oficina de Meatpacking District, no necesariamente te dará ropa. Quizás te vayas con una bolsa de regalo más inusual, llena de libros. Mientras hablamos de su larga carrera, von Furstenberg llama a su asistente y le pide que vaya a buscar la historia de su vida, tal como se cuenta en varias colecciones escritas. Hay un libro de autoayuda (“Own It: The Secret to Life”); un tomo de mesa de café con algunos de sus mejores looks (“Diane von Furstenberg: Woman Before Fashion”); un pequeño libro novedoso en italiano, que no hablo (“Serenissima: Solution & Seduction”); y un libro sobre la Estatua de la Libertad, porque actuó como “madrina” del monumento durante un evento de recaudación de fondos. “Pensé que era un título mejor que estar en la junta”, dice sobre el nombramiento que ella misma inventó.

La madrina de la Libertad le sienta bien; después de todo, en su mejor libro, las memorias de 2014 “La mujer que quería ser”, von Furstenberg cuenta todas sus aventuras. Hija de un sobreviviente del Holocausto, von Furstenberg llegó a Nueva York en 1969, después de una adolescencia vertiginosa viajando por Europa, y cambió de moda con el vestido cruzado, que estrenó en 1973. Cuando llegó a la ciudad, von Furstenberg ya era realeza como la esposa socialité del príncipe alemán Egon von Fürstenberg; pronto también dominó la escena de la fiesta. Después de convertirse en millonaria por sí misma, se compró un apartamento en Park Avenue y una granja en Connecticut. En 2001, se casó por segunda vez con el magnate de Hollywood Barry Diller, reinventándose como parte de otra pareja poderosa de Nueva York.

Hoy, von Furstenberg divide su tiempo entre su granja, Cloudwalk, donde vive; Nueva York, donde trabaja; y Venecia, Italia, donde actúa. «Leí una biografía de Venecia y me di cuenta de que Venecia es una mujer», dice.

El feminismo está a menudo en la mente de DVF y dice que su familia se refiere a ella como un “oráculo o una cabra”.

¿Por qué una cabra?

“Subo”, dice.

A sus 78 años, está hablando conmigo porque aceptó aceptar el premio Icono de la Cultura del Perelman Performing Arts Center NYC. Pero a DVF no le gustan los premios. Ella aceptó a regañadientes después de que el ex alcalde Michael Bloomberg la invitara. Ella le dijo a Bloomberg que aparecería en la gala del 28 de octubre sólo si los organizadores del evento la criticaban.

En persona, DVF es tan modesta que prefiere hablar de cualquier otra cosa que no sean sus logros. «Ramin, ¿eres persa? Hablo persa», dice, y me ofrece algunas frases atrevidas en farsi.

Sólo con un poco de empujón reconoce su lugar en la historia de la moda. Pero una vez que se pone en marcha, las historias se le escapan. Después de una hora, me envía a casa con inscripciones escritas con rotulador en todos sus tomos y algunos cuentos mágicos que solo una madrina de Nueva York podría contar.

Felicitaciones por su premio. Michael Bloomberg estará en la celebración.

Me llamó y me dijo: «Eres el único ícono que conozco, así que tienes que decir que sí». Estaba totalmente avergonzado. Le dije: «No quiero hacer esto. La única manera de estar de acuerdo es si lo conviertes en una comedia».

¿Es porque estás en un momento de tu vida donde la risa es importante?

No. Porque sino es aburrido. Y vergonzoso. Pero si lo haces como una comedia, con suerte será divertido.

¿Qué significa ser un ícono de la cultura en Nueva York?

No sé. Significa que has vivido mucho tiempo y has estado aquí por mucho tiempo. ¿He dado forma a nuestra cultura? No sé. Viví nuestra cultura.

Pero también cambiaste nuestra cultura.

No sé si lo cambié. Lo presencié. Lo cambié con el vestido.

Con la invención del vestido cruzado, de repente te convertiste en una estrella. Apareciste en la portada de Newsweek en 1976 e hiciste que la moda fuera más asequible.

Definitivamente hice eso. Conducía desde Park Avenue hasta la Séptima Avenida y contaba los vestidos en la calle. Estaban por todas partes. Y en un momento, estaba haciendo 25.000 vestidos cruzados por semana. Cada mujer en Estados Unidos tenía uno. Cinco. ¡Veinte! Por eso se saturó la primera vez.

En lugar de ser elitista, dejaba que todos quedaran bien. Además, QVC: traje a Barry allí. [In 1992, Diller became head of QVC, and von Furstenberg appeared on the channel, selling her latest designs.] Traje a todos allí: Marc Jacobs. Karl Lagerfeld me hizo un dibujo en una bola de cristal como un mago en la televisión. Lo tengo en alguna parte.

Pero olvidas todas las cosas que haces. A veces hablo con los niños: «Oh, conocía este». No quiero decirlo, porque es como si estuviera alardeando. He conocido a todas las personas de mi edad que andaban por Nueva York. Conocí a Andy Warhol.

¿Cómo era Warhol?

Andy Warhol nunca habló. Quería saber de ti. Él te fotografiaría, te grabaría. Era un voyeur. Él es quien creó la idea del ícono. Vivía en Nueva York con su madre. Su madre era muy religiosa. En las iglesias griegas o rusas hay muchos iconos.

Cuando te mudaste por primera vez a Nueva York, como miembro de la alta sociedad organizaste fiestas infames con el Príncipe Egon. Madonna llegó a uno antes de ser Madonna.

Ella ya era Madonna, pero nadie la conocía. Tenía 19 años. Vino con un gran sombrero marrón y habló todo el tiempo con mi madre.

Bien, hablemos de DVF como marca. Recientemente usted recuperó el control de una empresa en China.

Hemos recuperado el control del producto. [Her cellphone rings. She picks it up and says, in Italian, that she’s in a meeting: “Ciao.”] Es lo último que quería hacer. En esta etapa de mi vida en la que me encuentro, tengo 78 años. Estoy en el invierno de mi vida. Es muy importante que tome todas las cosas que aprendo, logré, experimenté y todas las conexiones que tengo para ponerlas en un paquete y tratar de darle sentido y tratar de hacer que otras personas se beneficien de ello.

¿Cómo haces eso?

Descubrí el poder de la bondad. Ese será mi enfoque principal durante el tiempo que me quede. La bondad es una moneda; como el dinero, se compone. Por supuesto, es una virtud. Es una herramienta. Es un truco. Es un músculo. Una vez que empiezas a practicarlo, es algo maravilloso. Tengo un pequeño manifiesto que les daré: Conéctese. Todos los días hago un milagro al presentarle a una persona a alguien que puede cambiar su vida. No necesito hablar. Todo lo que necesito hacer es un correo electrónico agradable, significativo y reflexivo, ¡y sucederá un milagro!

Como diseñador, siempre les decías a tus modelos que sonrieran en la pasarela.

Muy importante. Antes del espectáculo, decía: «Sé la mujer que quieres ser y sonríe». Me mirarían porque nadie quiere que sonrían. No sé por qué. Lo más bello de una mujer es el contacto visual, la sonrisa y el lenguaje corporal. O a veces decía: «No te comportes como modelo. Sólo sé la mujer. Y cuando mires a la cámara, piensa en tu novio. Seduce a la cámara». Usé una palabra menos atractiva.

¿Cómo ha cambiado Nueva York a lo largo de tu vida?

Cuando vine a vivir aquí, era 1970. Era sucio, barato y peligroso. Era peligroso y, por tanto, barato. Y como era barato, había muchos artistas. Nueva York fue genial porque no costó nada. Solía ​​ir al supermercado y pagar $50 por 25 personas.

Y usted ayudó a revitalizar el Meatpacking District al traer a DVF aquí. Y ahora el Meatpacking District es sinónimo de moda y lujo.

Eso lo hice. Compré una cochera en West 12th Street. Todos pensaron que estaba loco. Pero comencé mi empresa nuevamente y pensé: «¿Por qué pagar alquiler en la zona alta?» Todos los barrotes duros todavía estaban aquí. Me involucré. Hicimos realidad el High Line. Y luego Barry vino detrás de mí. Renovó el muelle. Era su sueño y era algo maravilloso.

Quería preguntarte sobre tu matrimonio con Barry, el gran amor de tu vida.

Resultó ser mi alma gemela. Al principio no pensé en eso. Era un hombre de ciudad. Estaba dando una fiesta para Sue Mengers y él vino. Me interesaba ser un buen amigo; Nunca pensé que sería otra cosa. Luego se convirtió en pasión. Fue muy insistente.

Me llamó al día siguiente y luego cenamos. Y luego fui a París y me llamó: «¿Por qué no vienes a Los Ángeles?» Hice una parada en Montreal. Llamé al novio que tenía en ese momento para decirle que iba a Los Ángeles para conocer a otra persona. Barry vino a recogerme. Tenía una limusina para mi equipaje. ¿Dijo eso en su libro?

Escribes sobre eso en tu libro. En su libro, «Who Knew», publicado este año, tomó la decisión de declararse gay. ¿Puedes hablar sobre apoyarlo para hacer eso?

¿Apoyándolo? Qué quieres decir, apoyándolo? La gente lo ve así. Para mí no es así. No sé. Sí, lo animé a escribir ese libro y sí, lo animé a hacer Audible. Pero para mí el libro no trata de eso. Se trata de su vida. Y, por supuesto, conmigo se abrió de inmediato. Durante 50 años, fui la única persona con la que se abrió. Luego escribió el libro.

¿Qué significa ser una mujer casada con un hombre gay?

¿Cuál es la diferencia? No entiendo.

Muchas mujeres no querrían casarse con un hombre gay.

Pero eso no cambia nada. Lo siento, es una pregunta estúpida. Me casé con dos hombres homosexuales, ¿vale? No sé por qué, pero para mí no son homosexuales, así que no hace ninguna diferencia.

Creo que lo entiendo. ¿Hubo alguna desventaja en tener éxito tan joven?

No, por supuesto que no. Entonces puedes cometer errores. Pensé que moriría cuando tuviera 30 años porque lo había hecho todo. Pero no lo hice. Por extraño que parezca, siento la misma energía que sentí en aquellos primeros años.

¿Cómo describirías tu negocio en el año 2025?

La marca más que el negocio. La marca realmente se trata de: hacemos ropa para la mujer a cargo. Es para dar confianza a las mujeres y hacerlas sentir sexys mientras viajan, listas para comenzar. Son el mejor amigo de una mujer en el armario. Yo me quedo con el armario: ¡La ropa sale del armario, los hombres salen del armario! El armario es muy importante.

¿Tienes un armario grande?

Sí, en el país tengo archivos. Yo también soy un archivo. Soy un archivo en el armario. No, no estoy en el armario en absoluto.

No estaba preguntando eso. En su libro, escribe sobre cómo elegir su propio lugar de entierro en un terreno de su rancho en Connecticut.

Todos los sábados caminábamos con mi hijo: “Oh, ¿dónde deberíamos ser enterrados?” Estaba ahí, estaba ahí y estaba ahí. Conseguí un poquito más de tierra y estaba ahí. Y luego lo convertí en un cementerio real. Tienes que ir a la ciudad para que sea oficial.

¿Es reconfortante conocer tu lugar de descanso?

Sí. Pero entonces podrían pulverizarme en un avión. No tienes el control de todo.

Si hubiera una película sobre tu vida, ¿quién te interpretaría?

Solía ​​decir alguien, y luego envejeció. No sé. Ha habido muchos documentales.

Algún día podría haber una película.

Pero no será tan buena como la película que viví.

