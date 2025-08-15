Diane Morgan, Charlie Booker en lo que sigue

En su documental BBC/Netflix especial investigando las preguntas más profundas sobre la existencia, Philomena Cunk explica el momento en que se crea la vida humana.

«La sopa decepcionantemente con sabor que vomita del pene contiene millones de renacuajos jóvenes valientes que nadan a través de la tubería femenina hacia un huevo y luego Kamikaze, como un pequeño 11 de septiembre que ocurre una dama», inunda. «Aquí es donde, increíblemente, comienza el milagro de la vida, y el momento preciso que el derecho de una mujer a elegir termina».

El ficticio Cunk, interpretado por el comediante Diane Morganestá fuera de lo común, mal informado y casi siempre está equivocado. Pero durante más de una década, Cunk ha organizado series satíricas y especiales sobre altos temas como Shakespeare, Gran Bretaña y toda la humanidad. Ahora, en «Cunk en la vida«Que obtuvo una nominación a la escritura Emmy, el presentador de pescado tenue lucha con cuestiones de filosofía y espiritualidad.

Cunk se originó en la serie satírica de noticias de la BBC del creador de «Black Mirror» «Weekly Wipe», que se estrenó en 2013. Inicialmente fue concebida como una elegante y de clase media alta «Mummy Yummy que también es una blogger de cupcakes», dice Brooker, pero el personaje asumió una vida después de su propio Morgan, invitado a hacer parte de su propia audición en su audición en su audición en su audición en su propia audición. «La planitud de mi acento realmente complementó la escritura de Charlie», dice Morgan.

A pesar de las dudas de Morgan sobre estar sujeto a vitriolo en línea, Cunk fue bien recibido por el público. Mientras los escritores tallaban además del personaje durante «Weekly Wipe», descubrieron que los chistes sexuales no se adaptaban a Cunk. En cambio, Morgan recibió un segmento recurrente llamado «Momentos de maravilla», en el que Cunk entrevistaría a expertos académicos y luego «pisoteó todo su tema favorito».

Morgan, como resultado, ama un silencio incómodo. «Entonces eso significaba que sabíamos que podíamos conseguir [Morgan] Hacer preguntas de expertos que sean impenetrables, pero tener algún tipo de sentido, como, ‘¿Dónde está el dinero en una moneda?’ «, Dice Brooker.» Eso realmente termina extrañamente en un lugar profundo, pero también es una pregunta estúpida. Esos son mis favoritos «.

En este punto, las cabezas parlantes están en la broma, pero no sé qué preguntas profundamente tontas que Morgan hará. «Realmente tienes que estar de pie y listo, porque esas entrevistas continúan durante aproximadamente dos horas», dice el actor. Al principio, se dio cuenta de que los expertos a menudo le preguntaban: «¿Qué quieres decir?» Y ella tendría que encontrar posibles contrapresiones. «Realmente están en una falsa sensación de seguridad. Las primeras preguntas son bastante fáciles. Y luego, una vez que son cómodos, luego vienes a ellas. Y a menudo caían en la trampa, lo cual era encantador».

Cunk ha pasado de «simplemente no entender» lo que los expertos estaban diciendo a retroceder sus teorías con dudosa evidencia anecdótica. (Ella frecuentemente cita a «mi compañero Paul», «mi tía Carol» y «mi ex sean» como sus principales fuentes).

Con más del doble del doble de un episodio regular de Cunk, «Cunk on Life» presenta una serie de nuevos gags oscuros y oscuros que encajan con la obra satírica de Brooker. Pero, para deleite de los fanáticos de Cunk, Brooker decidió incluir un par de referencias a «bombear el atasco».

Al final del episodio, Cunk desaparece (supuestamente) para descubrir otro planeta. ¿Ha sido secuestrada por extraterrestres? Brooker no dirá. «Hay aspectos completos de su vida que son un verdadero misterio. Entonces, si ella se va a explorar otro planeta, tiene sentido un poco en algún nivel. [She’d] Vuelve completamente sin cambios por la experiencia «.

Desde que terminó el trabajo en este especial el año pasado, Morgan y Brooker han tenido discusiones sobre la próxima entrega del Cunkverse. «Se habló en un momento, y me gustó la idea, de hacer un thriller de acción de Cunk donde, básicamente, está entrevistando a un experto, y se le quitan la cabeza al otro lado de la calle. «Me encantaría hacer todo lo que es un cruce entre eso y ‘Borat'».