Diane Kruger habla sobre interpretar la ansiedad posparto en ‘Little Disasters’

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de “Pequeños desastres« ahora transmitiéndose en Paramount+.

Durante el año pasado, surgió una tendencia cinematográfica que subraya poderosamente las intensas dificultades de la maternidad. Desde “If I Had Legs I’d Kick You” y “Sinners” hasta “One Battle After Another” y “Song Sung Blue”, los desafíos de ser un padre lleno de alegría pueden intensificarse rápidamente hasta convertirse en una necesidad insoportable, e incluso enloquecedora, de ser una madre “perfecta”. Esta difícil situación se está abordando ahora por televisión en el serie limitada “Little Disasters” protagonizada por Diana Kruger. La serie de seis episodios de Paramount+ ilustra los profundos esfuerzos que una mujer hará para proteger a su hijo y, al mismo tiempo, soporta un costo emocional significativo para ella, su matrimonio y sus otros hijos. Kruger tiene una teoría sobre por qué está ocurriendo esta tendencia en el tema y por qué ahora.

“Me gustaría creer que se debe a que hay más mujeres en puestos de toma de decisiones y están dando luz verde y validando diferentes preocupaciones o historias femeninas», dice Kruger. «Ciertamente creo que es algo bueno, y es hora de que le echemos un vistazo a eso también».

La serie sigue las complejas vidas de cuatro nuevas madres que rápidamente se convierten en amigas de toda la vida mientras todas asisten a una clase de parto. Basada en la apasionante novela de Sarah Vaughan de 2020, la serie muestra las crudas realidades de la ansiedad posparto, las luchas de los padres, la dinámica matrimonial y el TOC materno, al tiempo que se adentra en las guerras culturales con el escepticismo del personaje principal sobre la atención médica y las vacunas financiadas con fondos públicos. Estos desafíos ilustrados para las madres son auténticos y profundamente reales: un ejercicio agotador, agotador e implacable de paciencia, altruismo y amor incondicional.

En “Little Disasters”, un vínculo frágil se rompe cuando una amiga, Jess (Kruger), lleva a su hija a una sala de emergencias en medio de la noche cuando su llanto persistente hace que ella y su esposo estén preocupados de que su bebé esté enfermo. Pero allí, Liz (Jo Joyner), médica de urgencias y amiga íntima desde hace más de 10 años, detecta una lesión en la cabeza del niño. Liz se enfrenta a un dilema insoportable: denunciar a su viejo amigo a los servicios sociales o arriesgar la seguridad del niño. Ella elige lo primero. Este único momento desencadena una devastadora cadena de eventos, que revela cuán rápido una decisión que cambia la vida puede fracturar y destruir familias y amistades enteras.

Desde el principio, Jess de Kruger es un desastre emocional. Su explicación del daño a los médicos y servicios sociales no sólo es incompleta, sino también improbable, lo que la hace parecer una madre inestable y, peor aún, posiblemente abusiva. Su ansiedad aumenta a medida que la historia se desarrolla durante las semanas siguientes.

Kruger dice que el papel fue agotador, no sólo por el tema sino también porque no filmaron en el orden de los episodios: «Así que pudimos pasar en un día de hacer una escena en la que creo que mi hijo muere, a 20 minutos después hacer un hermoso picnic».

Y también le estaba pasando factura personalmente, dice Kruger: «Los extremos emocionales que se requerían casi me rompieron. Sinceramente, le dije a mi pareja: ‘Siento que me estoy agotando, como si estuviera sobreestimulada y gastada demasiado’. Pero, por otro lado, realmente sentí que el personaje estaba explorando con mucha sinceridad esas emociones tan profundas. Y especialmente cuando eres madre, creo que sonaron muy ciertos. Pude apoyarme en eso. No me costó mucho ir allí”.

Afortunadamente, pudo deshacerse de esos sentimientos cuando regresó a su vida real como madre de una hija con el actor Norman Reedus. «Debo decir que volver a casa sentí que era fácil: mi casa y mi hija estaban conmigo. Estuvimos filmando durante el verano, así que volver a casa y ver su carita feliz todas las noches fue como entrar al cielo».

La lucha de Jess con la confusión de lo que realmente le pasó a su bebé y el miedo de la mujer en la que se había convertido la abruma. Los escritores dan un paso más al permitir que los espectadores entren en la cabeza de Jess para escuchar su diálogo interno y hacia dónde la lleva su imaginación.

«Entiendo a las mujeres que luchan con el posparto hasta ese punto (o con pensamientos intrusivos) que no mejora sin ayuda. De hecho, simplemente refuerza todo lo que les preocupaba al principio», dice Kruger. «Fue una gran oportunidad para investigar eso. No pretendo ser una experta en eso, obviamente, pero desde mi círculo de amigas que han luchado con problemas de salud mental después de dar a luz, fue muy incomprensible para mí en ese momento verlas pasar por lo que no sabía que estaban pasando. Eran personas que conocía de toda mi vida, que de repente se estaban aislando de mí. Casi sentí como si se hubieran ido. Como si la persona que pensé que conocía tan bien se hubiera ido. Y No podía entender lo que estaba pasando”.

La mayoría de ellos finalmente salieron de eso y pudieron explicar de alguna manera por lo que estaban pasando. Pero presenciar ese extremo fue bastante aterrador, y una de las razones por las que Kruger firmó para hacer “Little Disasters”. «Supongo que quería explorar eso», dice. «Y Sarah Vaughn, la escritora, experimentó esto. Quiero decir, no hasta este punto, pero luchó con pensamientos muy severos e intrusivos, y fue de gran ayuda al guiarme a través de esto».

La historia de Jess no es sencilla. Hay un misterio que se desarrolla y toma giros inesperados a medida que avanza la serie. Su matrimonio comienza a mostrar tensiones, sus dos hijos pequeños comienzan a exhibir un comportamiento perturbador y, aunque sus amigos intentan apoyarla, su preocupación por su estado mental crece. Kruger dice que el programa trata tanto de las fortalezas, debilidades y la evolución de esas relaciones. Y, sobre todo, explora la diferencia entre cómo uno se ve a sí mismo y cómo se ve el mundo que lo rodea. ¿Y la moraleja de la historia?