Diane Kruger, Chris Brancato, Paco León

Un brote de éxito en 2023 y consolidado como un evento de TV de primer nivel el año pasado, Cádiz de Andalucía South International Series Festival Prepara su tercera edición con ambiciones elevadas: solidificar su lugar como un centro de altura para la narración serializada internacional.

Durante solo dos años, el festival se ha establecido como un escaparate de la industria y una celebración pública. Con la edición de este año, que se ejecuta del 11 al 17 de septiembre, los organizadores tienen como objetivo desarrollar ese impulso, aprovechando el entorno único de Cádiz y la creciente influencia internacional.

«Hay muchos festivales de televisión, pero muy pocos centrados directamente en las series, y menos que conectan la industria y el público de esta manera», dice Carles Montiel, director del festival recién nombrado, promovido después de encabezar la industria y programar para sus primeras dos ediciones.

Este año, el festival celebrará a Paco León de Andaluceos Multi-Hyfenato con su premio honorario de 2025, al tiempo que rendirá homenaje a la querida comedia de situación «Aída», en sí mismo un spin-off histórico de «7 Vidas» que recibirá una proyección especial en la playa en Playa Victoria.

León está prestando continuidad a la franquicia con la función «Aída y Vuerello», que involucran socios como Telecinco Cinema, Globomedia-the MediaPro Studio, MediaSet España, Video Mediterráneo y Prime.

Los pesos pesados ​​de la industria también descenderán sobre Cádiz, incluido el creador de «Narcos» Chris Brancato, quien dirigirá una clase magistral moderada por Alejandro Flórez, director de 100 Balas, parte del estudio MediaPro.

«El año pasado hice lo mismo con David Shore (» Casa «), una experiencia muy motivadora», dice Flórez.

Ampliando conexiones globales y locales

La programación juega a ambos EspañaLa tubería en auge y otra en los estrenos internacionales. Movistar Plus+ Drama-thriller «El Centro» inaugura la sección de ficción oficial, mientras que el «Futuro Desierto» de Lucía Pujo, un thriller de ciencia ficción mexicano que involucra a Gaumont USA y Paramount, sale de la competencia como la serie de cierre de la sección.

Las nuevas iniciativas fortalecen aún más los lazos. La Premio Ciudad de Cádiz, juzgada por un jurado de amantes locales de la serie no profesional, tiene como objetivo incrustar el evento más profundamente en el tejido cultural de la ciudad. En el frente internacional, el festival ha sellado los acuerdos de intercambio de contenido con el Festival de Panda Dorado de China en Sichuan y Cádiz’s Alcances, uno de los documentales más antiguos de España.

El centro

Cortesía del Festival de la Serie Internacional del Sur

Respaldo de la industria y apoyo estratégico

El apoyo estratégico institucional y del sector privado respalda la expansión de South. Los consejos de la ciudad y la provincia de Cádiz siguen siendo patrocinadores clave, unidos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. El patrocinio de medios es proporcionado por Mediterráneo Mediaset España Group, mientras que Womack supervisan la organización y producción del festival.

«Las prioridades para esta edición incluyen expandir las conexiones de la industria, aumentar el perfil de la serie española en el extranjero y combinar las funciones del mercado con la participación pública», explicó Montiel.

Atraídos por la fórmula híbrida de South, los jugadores clave de España y el extranjero están aprovechando a Cádiz como un lanzamiento de lanzamiento.

Ana Bustamante, directora general de Mediterráneo, destacó por qué el evento es único. «Señalaría tres razones que lo hacen esencial. Primero, el apoyo firme de los socios públicos y privados; segundo, el hecho de que se celebra en Cádiz al final del verano: hay muchos festivales de televisión y menos dedicados a las series, pero un festival de la serie apunta tanto a la industria como al público, en un lugar de ensueño y en un momento primo, solo hay uno: el sur. Tercero, es un festival joven sin complejos, comprometidos con un programa variado».

El Mediterráneo presenta tres estrenos del mundo: «Ella, maldita alma», filmada en Cádiz con plano a avión; «Romi», equipo con Joko TV-Productions Mandarina y Prime Video; y Doc «La Hungara. Toma lo que toma», a la producción de Lyomedia para MediaSet Infinity.

Romi

Cortesía del Festival de la Serie Internacional del Sur

Womack Studios, en su papel de productor, lidera la barra lateral de avances con adelantos de «Bajañí. El Viaje de Una Guitarra», la nueva serie docu del ganador de Oscar Fernando Trueba y «Toma, Moreno», centrado en el productor de televisión y el ventrílista José Luis Moreno.

También se inclinan en los avances «LAS 3000 CELEBAN LA VIDA» (Proamagna) y «Los Chorys», con el respaldo del Canal Sur.

«South Festival es una gran oportunidad para interactuar con nuestros socios, como Movistar+ y HBO, para presentar nuestra nueva serie internacional que estamos lanzando en el otoño», dice Al de Azpiazu, vicepresidente senior de distribución y coproducciones en Fremantle International.

Agrega: «La ubicación del Festival South es un punto ideal para reunir a los socios españoles e internacionales para discutir las últimas tendencias en la industria, antes de la próxima temporada de programación».

Fremantle trae músculo internacional a Cádiz, con aspectos destacados como «pequeños desastres», protagonizado por Diane Kruger, quien asistirá al festival; «War of the Kingdoms», una producción cinematográfica de Constantin para RTL inspirada en «The Song of the Nibelung» y el documental «Bardot», sobre el ícono internacional, que se reproduce en la barra lateral South Spotlight.

Según Sara M. Rada, directora general de Alea Media («Enrevías», «Patria», «Vivir Sin Permiso»), «South nos permite mostrar nuestro trabajo a nivel mundial al tiempo que acoge el mundo en nuestro país. Es un centro para intercambiar ideas, hacer acuerdos y, lo más importante, descubrir nuevas historias y aprender sobre nuevas formas de contarlas».

Cádiz como puente sur de Europa

«El objetivo es crear un festival diverso en contenido y alcance, consolidándolo como una referencia para la industria e impulsar el papel de Cádiz como un lugar de tiro para producciones internacionales», resume Montiel.

Con los jugadores de Power International profundamente comprometidos, South parece listo para seguir perforando su peso. Tres años después, Cádiz ya no es solo un recién llegado prometedor.