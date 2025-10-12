Diane Keaton muere a los 79 años

VIVA – El mundo del cine de Hollywood vuelve a estar de luto. actriz legendaria Diana Keaton supuestamente murió a la edad de 79 años en California, el sábado 11 de octubre de 2025. Esta triste noticia fue confirmada por su representante quien dijo que la familia de Keaton pidió privacidad durante este tiempo de luto. Entonces no se sabe nada sobre la causa de la muerte de Keaton.

Lea también: Grupo de funcionarios que pasan por Tambalan Road y los internautas discuten la suspensión del automóvil



«No se pueden compartir más detalles en este momento y la familia solicita privacidad en este momento de profunda tristeza», dijo su representante citado por Gente el domingo 12 de octubre de 2025.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) les confirmó que recibieron una llamada de emergencia desde la residencia de Keaton a las 8:08 am hora local, y luego transportaron a una mujer de 79 años a un hospital cercano.

Lea también: Israel traslada a prisioneros palestinos antes del intercambio en el alto el fuego en Gaza



El comienzo de la carrera de una leyenda

Lea también: Ole Romeny dijo después de que la selección de Indonesia no pudo llegar al Mundial de 2026



Diane Keaton nació en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall, la mayor de cuatro hermanos. Su padre trabajaba como ingeniero civil, mientras que su madre era ama de casa y, según Keaton, tenía un gran espíritu artístico.

Su amor por la actuación surgió desde la secundaria. Después de graduarse en 1964, Keaton estudió teatro en la universidad, pero decidió abandonar los estudios y mudarse a Nueva York para seguir una carrera teatral. Más tarde tomó el apellido de su madre, Keaton, porque el nombre «Diane Hall» ya estaba registrado en el sindicato de actores Actors’ Equity.

En 1968, Keaton consiguió un papel en el escenario de Broadway en Hair como doble de acción de Sheila. Sin embargo, en ese momento, también estaba luchando contra el trastorno alimentario bulimia después de que el director le pidió que perdiera peso.

De El Padrino a Annie Hall

Keaton debutó en el cine con Amantes y otros extraños (1970), pero su fama se disparó tras interpretar a Kay Adams, la amante de Michael Corleone (Al Pacino) en la mítica película El Padrino (1972) dirigida por Francis Ford Coppola. Curiosamente, Keaton admitió que no había leído la novela original antes de la audición.

La película ganó el Oscar a la Mejor Película y convirtió a Keaton en una de las actrices más buscadas de Hollywood. Regresó en El Padrino Parte II (1974) y Parte III (1990).