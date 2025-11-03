Diana Silvers sobre su álbum debut From Another Room, hablando a través de la música

Diana Platas está justo donde se supone que debe estar.

La actriz y modelo de 27 años, a quien quizás reconozcas por películas como “Booksmart” y “Ma” o campañas de alto perfil para Celine y Prada, ha estado trazando un nuevo camino en la música últimamente, haciendo su debut en vivo en el histórico Newport Folk Festival en julio antes de unirse al músico ganador de un Grammy y un Oscar. Jon Batista en su gira “Big Money” con entradas agotadas por los EE. UU. Con todo esto sucediendo antes de que ella lanzara oficialmente su propia música, llamar a los últimos meses un torbellino sería quedarse corto.

«Cuando llegué a casa por primera vez, creo que me senté en el sofá y lloré durante cinco minutos», cuenta Silvers. Variedad por Zoom desde su apartamento en la ciudad de Nueva York, de regreso para un descanso de una semana antes del tramo final de la gira. «Me siento muy, muy afortunado y privilegiado de que abrirle a Jon sea mi primera experiencia de gira. Y no lo doy por sentado. Honestamente, ha sido una experiencia increíblemente transformadora».

Después de preguntarle cómo llegó aquí, Silvers de repente suena distante. «Perdón si me oyes alejarme de mi computadora por un segundo porque voy a tomar mi diario», dice desde el otro lado de la habitación antes de recostarse en su silla. Aquí, Silvers ha realizado un seguimiento de cada “momento fortuito” y señal del universo durante su viaje; el que ella comparte conmigo ocurrió en Austin, Texas, mientras buscaba café a las 4 pm (lo cual, resulta, es una tarea desalentadora cuando no estás en Nueva York).

«No había nada abierto y estaba en una zona extraña de la ciudad, pero fui a este lugar y había un frasco de galletas de la fortuna», dice. “Busqué, tomé uno, lo abrí y decía: ‘Mantente fiel a los sueños de tu juventud’”.

Silvers creció en Los Ángeles en una familia de músicos clásicos, donde su instrumento preferido era el violonchelo. A los 10 años, tras descubrir artistas como Taylor Swift y Avril Lavigne, le rogó a su padre que la dejara coger la guitarra. “Me dijo: ‘Las chicas no tocan la guitarra’. Y yo dije: ‘Bueno, ¡eso no es cierto!’ Entonces comencé a aprender guitarra por mi cuenta en secreto”, dice. Silvers también comenzó a escribir canciones, pero mantuvo su arte a puerta cerrada, excepto por la portada ocasional de Joni Mitchell publicada en su Instagram, hasta su actuación en Newport durante el verano. En septiembre, lanzó su primer sencillo de su próximo álbum debut, “From Another Room” (que se lanzará este viernes a través de Capitol Records), un tributo bañado por el sol y dirigido por un piano Wurlitzer a su nuevo amor titulado “June”. Ese mismo mes fue gracias a la fortuna, revela Silvers.

“Pensé que es una locura que esta fortuna tenga el nombre de mi primer sencillo”, continúa. «Y menciono esto porque lo que he notado es que me siento más yo mismo y más conectado con mi niño interior cuando canto y toco música. Es simplemente la forma más pura de expresión».

JEN ROSENSTEIN

Entonces, ¿por qué tardó tanto en dejar oír su voz? Silvers simplemente no sentía que tuviera nada que decir, hasta septiembre de 2024, cuando una canción “surgió como un torrente de conciencia” después de un viaje en avión desde Nueva York de regreso a Calgary, Canadá, donde estaba filmando la próxima serie occidental de Netflix “The Abandons”. Filmar el programa fue una “experiencia realmente desafiante”, dice Silvers, y además estaba leyendo “Missoula”, el libro de Jon Krakauer de 2015 que relata una serie de agresiones sexuales en la Universidad de Montana que finalmente se vincularon con el equipo de fútbol de la escuela. Mientras el avión sobrevolaba las Montañas Rocosas, una niña recién nacida que estaba en la fila frente a ella comenzó a llorar, y Silvers observó cómo un hombre adulto se irritaba visiblemente.

«Pensé que todo esto es muy injusto», dice Silvers. «Esta bebé es nueva en el mundo y ya hay un hombre que se ha enfadado con ella, ¿sabes a qué me refiero? Sólo por su existencia, ya hay un hombre que está enojado por su existencia. Ella no merece conocer el miedo ya».

En el sombrío tema “Airplane”, el segundo sencillo de Silvers, lanzado el 10 de octubre, captura de manera conmovedora cómo se siente moverse por este mundo como mujer y cómo para muchos de nosotros, el miedo es un sentimiento demasiado familiar. «Solo tenía 15 años/ Y ahora tengo miedo», canta Silvers sobre una guitarra suavemente rasgueada, antes de que el coro repita: «Temo lo que siento/ Temo lo que siento/ Temo lo que siento».

“Durante siglos, los hombres han abusado, utilizado, avergonzado, humillado y atacado con gas a las mujeres para su diversión y beneficio personal, y la pregunta de algún modo siempre terminaba, y sigue siendo: ‘Bueno, ¿qué hizo? ella ¿Hacer para provocar ese abuso sobre ella misma?'», escribió Silvers en su boletín el día que debutó «Airplane». «Es una pregunta que me he hecho demasiadas veces. ¿Fui demasiado amable? ¿Confundió mi amabilidad con algo más? ¿Yo también fui esto? ¿Yo también fui eso? ¿Qué hice para merecer esto? Es el cuestionamiento que espero y rezo para que las hijas de mi generación no tengan que hacerse”.

Escribir “Avión” fue el llamado a la acción que Silvers necesitaba. “Pensé: ‘Esta canción me asusta muchísimo, pero creo que es importante’”, recuerda. «Y luego, poco más de un mes después, maldita sea (perdón por mi lenguaje), Donald Trump es reelegido y yo dije, hombre, está bien. Realmente tengo algo que decir, porque estoy muy enojado. Pero no solo quiero estar enojado, quiero hacer algo con esta energía y movilizarla. Y como alguien que se inspira en artistas a lo largo de la historia que han hablado valientemente a través de su arte, pensé: ‘Necesito publicarlo ahí, en el mundo, porque creo que nos lo merecemos’. mejor’”.

De hecho, parece que el espíritu de decir la verdad al poder de los gigantes del folk que la precedieron, como Bob Dylan y Joni Mitchell, sigue vivo en Silvers. Su sonido también lo hace: la voz de mezzosoprano de Silvers ya ha sido comparada con la de Mitchell, y su lirismo franco tiene cierta cualidad dylaniana. Todo esto, más instrumentos simples de guitarra o piano y la insistencia de Silvers en grabar cada pista en vivo en una sola toma, hace que “From Another Room” suene como si fuera de otra época. Grabado en los legendarios Electric Lady Studios de Nueva York, para Silvers era imperativo que su álbum sonara crudo y sin trucos ni filtros, de lo que se aseguró autoproduciéndolo junto con el socio gerente del estudio Lee Foster. El resultado es una introducción nostálgica y reflexiva de una artista con el corazón en la manga, desde la desgarradora reflexión de “For Dad” sobre el paso del tiempo hasta la esperanzadora y salada dulzura de “Big Sur” y un elogio por un amor perdido demasiado joven en “The Dream”.

En cuanto a liberar al mundo algunos de sus sentimientos más vulnerables, Silvers admite que está cansada. «Pero si tu arte no te asusta un poco, realmente no vale la pena», dice. «Creo que para mí, la parte catártica fue escribir y hacer las canciones. Y ahora, lanzarlas al mundo es dejarlas ir. Mi esperanza y mi deseo es que estas canciones, este disco, lo que sea que haga, siga adelante, que alguien escuche y se vea en ello, ¿sabes?».

David O’Donohue

Silvers también está diseñando el vinilo de “From Another Room”, que contendrá una pista secreta. «Sólo quiero que esto sea algo extraño que sólo esté en el vinilo porque algunos de mis artistas favoritos también lo han hecho», dice. “Es una pequeña sorpresa agradable llegar al final, porque sigue girando y dices: ‘¡Espera!’ Crees que se acabó y luego no”.

Sumergirse de lleno en la música ha impulsado otras actividades creativas de Silvers, incluido su deseo de dirigir. Dirigió los dos vídeos musicales de “June” y “Airplane”, mostrando su visión única de inspiración vintage y empleando equipos exclusivamente femeninos.

«He aprendido mucho a lo largo de los años siendo el receptor como actor o modelo, tomando dirección y viendo cómo funcionan estos decorados», dice. «Y luego asumir el papel de decir, OK, ¿cómo puedo comunicar mis ideas creativas de una manera que sea productiva y amable? Es realmente divertido».

Y en cuanto a equilibrar su todavía próspera carrera como actriz con la música, Silvers planea dejar que reine la curiosidad.

«Mientras lo que estoy haciendo sea satisfactorio, me brinde alegría y estimule esa curiosidad, eso es lo que seguiré. Actualmente, definitivamente es música», dice. «Al mismo tiempo, es como si Sofia Coppola quisiera hacer una película, no voy a decir que no. Simplemente estoy abierta, me siento muy abierta en este momento a cualquier cosa que el universo y la vida quieran depararme».