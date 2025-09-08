Día nacional del cliente, Pertamina asegura que el servicio SPBU no es solo una cuestión de contenido de combustible

Yakarta, Viva – Día Cliente National (HPN) celebrado por PT Pertamina Patra Niaga se convirtió en un momento especial en Gasolinera Pertamina. No solo el reabastecimiento de combustible, los clientes se presentan con experiencia completa, que van desde servicios adicionales, instalaciones de apoyo, hasta promociones especiales para usuarios leales.

Uno de ellos se realizó en la estación de servicio Coco Signature Pondok Indah, Yakarta. Varios programas y servicios también son un esfuerzo concreto de Pertamina para acercarse a la comunidad, especialmente para los clientes.

El supervisor SPBU de la firma Pondok Indah, Sofyan, enfatizó que el impulso de este HPN no solo era una cuestión de comprar y vender transacciones, sino de desarrollar cercanía con la comunidad.

«Queremos proporcionar el mejor servicio para que cada gota de BBM traiga beneficios a los clientes. Con suerte, se sienten seguros, cómodos y satisfechos. Si hay información, se convierte en nuestro material de reparación en el futuro», dijo Sofyan a partir de su declaración el lunes 8 de septiembre de 2025.

En esta estación de servicio, los clientes obtienen bonos de servicio adicionales: neumáticos gratis, pequeñas instalaciones de eliminación de basura en el área de carga, a cupones de combustible para los consumidores afortunados. La promoción también se intensifica, uno de los cuales es un descuento RP300/litro para la serie Pertamax en ciertos días.

Estación de servicio de Coco, Abdul Muis, Yakarta

«Además de los descuentos de precios, también hay puntos de promoción y comprobantes de compras para los clientes que contienen un mínimo de Rp. 300 mil. La respuesta es positiva, el cliente promedio está satisfecho con el servicio que brindamos», dijo el operador de la estación de servicio, Bimo Setyolegowo.

Mientras tanto, para Ajat, los residentes que viven solo un tobogán de piedra del centro comercial Pondok Indah, la superioridad de la firma SPBU es la comodidad. Afirmó nunca haber recurrido a otra estación de servicio. Según él, la cola que no es demasiado larga y amable servicio hace que la experiencia de llenar la gasolina se sienta cómoda.

«Vivo cerca de aquí, así que es más cómodo. No hacer cola, el servicio es rápido, amigable. Desde el primero siempre llené Pertamax aquí, nunca en otros lugares», dijo.

Una impresión similar provino de Denisa Putra, una propietaria de un automóvil de 2.000cc que usa rutinariamente Pertamax Turbo. Consideró que el tirón del motor era más ligero con el combustible. Denisa también presta atención a la limpieza del área y las instalaciones de basura proporcionadas.

Según él, era un pequeño detalle que mostraba la seriedad de los servicios de Pertamina. Espera una cosa: el precio del combustible en el futuro no es aumentar, incluso si puede ser más asequible.

«El servicio es bueno, el medio ambiente está limpio, ordenado. Mi motor de automóvil es más ligero con un turbo. Espero que el precio no continúe aumentando, si es posible, puede disminuir», dijo Denisa.

También hay Artur Hutabarat que tiene una experiencia interesante. Nuevamente tomó su elección de combustible a Pertamina Turbo debido al rendimiento resultante. Para él, esta estación de servicio de firma ha agregado valor gracias a la tienda brillante.

«El tirón del motor es mejor. Solía ​​usar otra marca porque había un problema de Oplos, pero finalmente regresé a Pertamina Turbo. Además, a menudo me detengo en Bright Store para comprar café o pan. Si puede agregar instalaciones de trabajo informales, más completas», dijo.

La aplicación mypertamina también es la atracción principal. Wiwin, otro cliente afirmó ser muy ayudado por la practicidad de esta aplicación.

«Es bueno no necesitar cambios, solo escanear. También obtengo puntos, y los puntos se pueden usar nuevamente para comprar gasolina. A veces lo uso para descuentos, a veces uso para donaciones. La mayoría de los obstáculos si la tarde está caliente, el teléfono celular es bastante difícil de escanear, pero el descanso es fácil, especialmente desde que me conecté a través de Linkaja.

En la Signature Pondok Indah Gas Station también ofrece más servicios que simplemente llenar combustible. Ibnu Rosadi, un cliente brillante de la tienda, su experiencia comprando en la tienda minorista.

«Es cómodo, los empleados son amigables. La bebida está completa, desde el café hasta el agua mineral. Se siente práctico, una vez detenido para llenar la gasolina, comprar bebidas y descansar por un tiempo. Si es posible, la promoción se mantiene más a menudo, más interesante para los clientes», dijo.