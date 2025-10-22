Día Nacional de Santri, el vicepresidente Gibran espera que Santri se convierta en una generación competitiva

Jacarta – Vicepresidente (Wapres) Gibran Rakabuming destacó el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de la calidad del ecosistema educativo estudiantes como parte de los esfuerzos para construir recursos humanos (RRHH) superiores hacia una Indonesia avanzada.

Lea también: Conmemorando el Día Nacional del Santri, Cak Imin: Los países fuertes tienen un Santri fuerte



El vicepresidente Gibran lo expresó en un video de felicitación Día de Santri Nacional 2025 que se estrenó el miércoles 22 de octubre de 2025.

Gibran enfatizó su compromiso de fortalecer la calidad del ecosistema educativo santri en línea con la cuarta Asta Cita del gobierno del presidente Prabowo Subianto, que coloca el desarrollo de recursos humanos como una máxima prioridad.

Lea también: Rieke Diah Pitaloka emocionada, grita a Purbaya porque Pesantren es acusado por PBB



«El gobierno bajo el liderazgo del presidente Prabowo se compromete a continuar mejorando la calidad del ecosistema educativo en el entorno santri. Tanto mediante la mejora de la gobernanza de los internados como internado«, fortaleciendo la economía independiente en los internados islámicos, la formación en inteligencia artificial (IA) y la adaptación tecnológica, así como a través de diversos programas de asistencia como la Tarjeta Inteligente Indonesia (KIP) y las Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG)», dijo Gibran.

Lea también: GP Ansor-Banser celebra el momento culminante del Día Nacional de Santri en la tumba de Kiai Abbas Buntet Cirebon



Además, el vicepresidente Gibran dijo que, según datos del Ministerio de Religión, actualmente hay más de 42.000 internados islámicos en toda Indonesia y el número de estudiantes llega a 11 millones de personas. Según él, este enorme potencial debe ser gestionado estratégicamente para que pueda producir una generación de estudiantes altamente competitivos y que desempeñen un papel activo en el progreso de la nación.

El vicepresidente Gibran espera que los estudiantes indonesios puedan seguir aumentando su capacidad manteniendo al mismo tiempo los valores islámicos, nacionales e independientes, y siendo capaces de adaptarse a los tiempos cambiantes y los avances tecnológicos.

«Es de esperar que los estudiantes indonesios puedan seguir aumentando su capacidad para convertirse en una próxima generación competitiva que mantenga los valores islámicos y nacionales y sea capaz de adaptarse a los acontecimientos actuales», afirmó.

Al cerrar su mensaje, el Vicepresidente expresó su agradecimiento a todos los partidos que han jugado un papel activo en la construcción de la nación a través de la educación estudiantil.

«Expreso mi agradecimiento y mi mayor aprecio a los Kiai, Nyai, Ustaz, Ustazah, a todos los estudiantes de internados islámicos y a los ex alumnos de internados islámicos del país por su contribución a la construcción de la nación», dijo.