Día Nacional de las Palomitas de Maíz regresará a las salas de cine participantes

Grandes noticias para los entusiastas de las palomitas de maíz: para celebrar el Día Nacional de las Palomitas de Maíz el lunes 19 de enero, los cines participantes en todo el país presentarán promociones, descuentos y ofertas de un solo día en el famoso refrigerio de cine en una iniciativa con Cinema United y The Cinema Foundation. Fandango se ha sumado a la campaña como patrocinador presentador.

«El Día Nacional de las Palomitas de Maíz es uno de esos momentos que nos recuerda por qué a la gente le encanta ir al cine», dijo Michael O’Leary, presidente y director ejecutivo de Cinema United, en un comunicado. «Se trata de compartir una experiencia en pantalla grande y disfrutar juntos de una increíble combinación de películas y palomitas de maíz que simplemente no se puede replicar en ningún otro lugar».

Las concesiones son una parte central de la experiencia de ir al cine, según un estudio de Fandango realizado entre más de 6.000 cinéfilos: el 96% de los compradores generales de entradas dijeron que compraron concesiones durante su viaje al cine y el 61% de los participantes dijeron que les gusta pedir una variedad de concesiones. De los muchos refrescos que se ofrecen en los cines, las palomitas de maíz siguen siendo una de las opciones más populares.

«Estamos emocionados de asociarnos una vez más con The Cinema Foundation para celebrar el Día Nacional de las Palomitas de Maíz en los cines de todo el país el 19 de enero», dijo Jerramy Hainline, vicepresidente ejecutivo de Fandango, en un comunicado. «La experiencia teatral es verdaderamente incomparable y las concesiones como Popcorn desempeñan un papel importante a la hora de hacer que cada visita al cine sea memorable para los fanáticos, ya sea que estén viendo el último éxito de taquilla, un reestreno querido o incluso un evento en vivo. Estamos orgullosos de apoyar a los expositores ayudando a los fanáticos a disfrutar de sus bocadillos de teatro favoritos a un precio excelente».

Para encontrar las salas participantes y sus ofertas, visite el sitio web o la aplicación de su sala de cine local, AtTheMovies.co o Fandango.