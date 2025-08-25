Día nacional de la vivienda, PNM fortalece un compromiso de hogar decente para el espacio productivo de los clientes de Mekaar

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Continúan cometiéndose en el empoderamiento de las mujeres desfavorecidas. En línea con el impulso del Día Nacional de la Vivienda (Hermas), PNM enfatizó la importancia del acceso a hogares habitables como parte de la mejora del bienestar familiar. Los datos del Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) en 2025 muestran que todavía hay 16.5 millones de familias en Indonesia que necesitan hogares habitables.

Leer también: Esposa del vicepresidente Borong Batik Merawit por PNM Mekaar Cliente



PNM ve las necesidades de la casa no solo un lugar para vivir, sino también como un espacio productivo que sostiene las empresas familiares. Esto está en línea con la política del Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) que se dirige a la aceleración de proporcionar viviendas habitables para personas de bajos ingresos.

PNM a través del programa Home Mekaar que proporciona financiamiento especial para mejoras y renovación del hogar, especialmente para los clientes Pnm el uno al otro lo que hace de su hogar un lugar de negocios. A través de este programa, PNM está tratando de traer un hogar más decente y al mismo tiempo fomenta la productividad de los negocios de mujeres difíciles.

Leer también: PNM y Jam Datun Hace están en colaboración con el fortalecimiento de los aspectos legales



Hasta agosto de 2025, PNM a través de Mekaar Home ha llegado a 32 provincias, 309 regencias/ciudades, y sirvió a 755,272 clientes con una distribución total de Rp1.74 billones. Este logro refleja el compromiso de PNM en presentar un impacto real en la vida de los clientes de Mekaar en toda Indonesia.

La secretaria corporativa de PNM, entonces Dodot Patria Ary, dijo que este programa no era solo una financiación, sino también una forma tangible de parcialidad para las mujeres desfavorecidas.

Leer también: PNM Smart Room Forma de esperanza en medio de limitaciones



«Creemos que un hogar decente dará a luz a una familia más saludable y un negocio más productivo. A través de Mekaar Home, PNM quiere igualar la lucha de las madres para darse cuenta de una casa de ensueño, así como un poderoso lugar de negocios», dijo Dodot.

PNM espera que con Mekaar Home, se anime cada vez más a los clientes de Mekaar a mejorar sus residencias y sus esfuerzos. Por lo tanto, PNM no solo ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias desfavorecidas, sino que también fortalece la base de la economía de las personas a través del empoderamiento de las mujeres.