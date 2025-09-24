Día nacional de agricultores, jefe de policía de RIAU, escucha a los agricultores confiar en el precio del fertilizante al acceso al mercado

Pekanbaru, Viva – Kapolda Riau El inspector general Herry Heryawan sostuvo una amistad amistosa agricultor en el Tubo de armonía de la policía de Riau (THH), martes 24 de septiembre de 2025. Esto se hizo en conmemoración Día nacional de agricultores.

Un ambiente cálido, simple y familiar se sintió desde el comienzo de la actividad, cuando el Kapolda y las filas del jefe de policía regional de RIAU se sienta con agricultores bajo la sombra de los árboles.

Tomar el tema «agricultores duros, Alimento Despertar, riau próspero «, los agricultores parecen transmitir libremente sus aspiraciones, que van desde el tema de los precios de los fertilizantes, el acceso al mercado, hasta la esperanza de que la generación más joven esté interesada en perseguir el mundo de la agricultura.



RIAU Regional Jefe de Policía Inspector General Herry Heryawan

El Kapolda escucha cada aporte cuidadosamente y confirma que la policía regional de RIAU siempre estará presente para acompañar a los agricultores.

«La Policía Nacional mantendrá segura el ambiente de la aldea. Los agricultores deben sentirse tranquilos en el trabajo, porque desde las manos de los agricultores nacieron la seguridad alimentaria de la nación», dijo.

Además del diálogo, la actividad también se llena con la entrega de asistencia simbólica, hospitalidad y plantación de árboles como una forma de compromiso para mantener un equilibrio entre los alimentos y el medio ambiente.

En esa ocasión, el inspector general Herry también invitó a todas las partes a continuar cuidando a la naturaleza como un legado valioso, al tiempo que apoya el bienestar de los agricultores.

Curiosamente, después de ser amigables, los agricultores fueron invitados a recorrer varias instalaciones de tubos de armonía verde.

Vieron de primera mano cómo se manejaban el área de vivero de miles de árboles, observando la tierra experimental de la granja de maíz, que también es un lugar de capacitación para los miembros de la Policía Nacional y la Comunidad, escuchar el programa de desarrollo de la independencia para los miembros de la Policía Nacional que ingresarán al período de jubilación a través de actividades de recaudación y agricultura.

El cilindro de armonía verde también se introduce como un centro para la educación ambiental que fomenta la sinergia entre el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y los esfuerzos de preservación ecológica en RIAU.

«Queremos mostrar que la seguridad, la comida y el medio ambiente son una unidad inseparable», dijo Herry.

El evento de reunión se cerró con una oración conjunta, pidiendo bendiciones para los agricultores, abundantes cultivos y manteniendo la naturaleza de RIAU para las generaciones futuras.