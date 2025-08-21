Día de seguridad del tráfico, la policía nacional descargó 5 felicitaciones en la calle

Yakarta, Viva – Cabeza del cuerpo Tráfico Polri, Inspector General Policía Agus Suryonuroho dijo que su partido continuaría estando a la vanguardia para reducir el número de accidentes.

Esto se reveló al celebrar un programa de semana o semana de seguridad. Seguridad En conmemoración del Día Nacional de Seguridad de Tráfico y Transporte (LLAJ) que cae cada 19 de septiembre. Esta advertencia se refiere al Plan General General de Seguridad Nacional (RUNK) como una estrategia para reducir el número de accidentes en la carretera.

«Estamos comprometidos a hacer la seguridad como una prioridad en todas las políticas y operaciones de tráfico. Korlantas no solo hace cumplir las reglas, sino que también viene con un enfoque educativo, servicio e ingeniería de tráfico que está a favor de la seguridad pública», dijo, el jueves 21 de agosto de 2025.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Director de Registro e Identificación (Dirgident) de la Policía de Tráfico de la Policía Nacional, General de Brigada Wibowo, enfatizó que el día de seguridad de LLAJ no debe considerarse mera rutina.

Según él, cinco pilares del Runk van desde la gestión de la seguridad, las carreteras de seguridad, los vehículos de seguridad, el comportamiento del usuario de la carretera de seguridad, hasta el manejo después de que todos los interesados ​​deben llevar a cabo accidentes de manera consistente.

«Cada 19 de septiembre, se nos recuerda que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Safety Runk es una guía, mientras que este día de seguridad es un recordatorio nacional para que todas las partes continúen comprometiéndose a reducir los accidentes», dijo Wibowo.

A través de la Semana de la Seguridad, la Policía Nacional Korlantas junto con los ministerios e instituciones relacionadas celebraron una campaña de seguridad. Educación sobre el uso de cascos, cinturones de seguridad, firma de cumplimiento, la prohibición de usar un teléfono celular cuando se conduce es el enfoque principal.

Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo En su dirección que enfatiza la seguridad del tráfico es una parte importante de la protección comunitaria.

«Cada vida en la carretera es muy valiosa. Por lo tanto, la Policía Nacional junto con todas las partes interesadas continúan comprometiéndose a crear tráfico seguro, ordenado y de seguridad. El impulso del Día Nacional de Seguridad de LLAJ debe ser una reflexión y una invitación a toda la comunidad para ser disciplinado y cuidado de seguridad», dijo el jefe de policía nacional.