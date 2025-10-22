Día de Santri 2025, aquí hay una fila de figuras de Santri que ahora ocupan sillas ministeriales en el gabinete de Prabowo

Jacarta – La figura de un santri es a menudo sinónimo de sencillez y sinceridad en la búsqueda del conocimiento religioso. Sin embargo, en el gobierno del presidente Prabowo Subianto, varias figuras procedentes de internados islámicos ocupan puestos importantes en el gabinete.

en advertencia Día de Santri Nacional el 22 de octubre de 2025, cuatro nombres llamaron la atención del público debido a su trabajo que tiene sus raíces en el mundo de los internados islámicos pero que ahora es un responsable de la formulación de políticas en el Palacio de Estado. Son alias de Muhaimin Iskandar. Tío Imin, Nasaruddin UmarAbdul Mu’ti y Saifullah Yusuf o Gus Ipul.

1. Muhaimin Iskandar: de Santri Denanyar a la presidencia del Ministro Coordinador

Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar o Cak Imin (centro) en la Oficina del Ministerio Coordinador del Primer Ministro

Muhaimin Iskandar o conocido familiarmente como Cak Imin es un alumno del internado islámico Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Java Oriental. Fue en este internado islámico donde creció en un ambiente de ciencia y tradición Nahdlatul Ulama (NU) fuerte en los valores de la sinceridad y la devoción.

Actualmente, Cak Imin se desempeña como Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario en el Gabinete Rojo y Blanco del gobierno de Prabowo Subianto. Su papel es estratégico para fomentar la independencia de las comunidades rurales y fortalecer las economías comunitarias.

En varias ocasiones, destacó la importancia de la ética de trabajo de los estudiantes.

«Los estudiantes no sólo son buenos recitando el Corán, sino que también están dispuestos a servir a la nación. Eso es lo que llevo conmigo hasta el día de hoy», dijo Cak Imin.

2. Nasaruddin Umar: As’adiyah Santri, quien ahora dirige el Ministerio de Religión

Nombre del Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar no es una figura extranjera en el mundo religioso de Indonesia. Antes de servir como Ministro de Religión, era conocido como el Gran Imán de la Mezquita Istiqlal y un clérigo moderado que provenía del internado islámico As’adiyah, Sengkang, Sulawesi del Sur.

Su sólida formación en internados islámicos le hizo conocido como una figura que prioriza la tolerancia y la cortesía. En su discurso del Día de Santri de 2025, Nasaruddin enfatizó que la cortesía de la nación indonesia tiene sus raíces en las tradiciones de los internados islámicos.

«La cortesía de esta nación nació de la tradición del internado islámico. A partir de ahí se construyeron los valores morales, los modales y la moral de esta nación», dijo Nasaruddin en Yakarta.

Como Ministro de Religión, impulsó muchos programas para mejorar el bienestar de los profesores de madrasas y digitalizar los internados islámicos para que sigan siendo relevantes en la era moderna.