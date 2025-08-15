Día de la independencia: PM Modi ofrece un discurso de 103 minutos, más largo por cualquier PM







Primer ministro Narendra Modi El viernes pronunció un discurso del Día de la Independencia de 103 minutos de las murallas del Fuerte Rojo, el más largo por cualquier primer ministro en la historia de la India.

El primer ministro Modi rompió su propio récord de 98 minutos del 78º Día de la Independencia del año pasado.

Su discurso del Día de la Independencia más largo antes de 2024 fue de 96 minutos en 2016, mientras que su discurso más corto fue en 2017 cuando habló durante 56 minutos.

En el 79º Día de la Independencia de la India, Maneras de PM También rompió el récord de Indira Gandhi entregando 12 discursos consecutivos desde Red Fort para estar solo solo a Jawaharlal Nehru, quien entregó 17 direcciones seguidas del Día de la Independencia.

El primer ministro Modi pronunció su primer discurso del Día de la Independencia en 2014, que duró 65 minutos.

Su discurso en 2015 duró 88 minutos. En 2018, la dirección de PM Modi de las murallas del Fuerte Rojo fue de 83 minutos. Posteriormente, en 2019, habló durante casi 92 minutos.

En 2020 PM, la dirección I-Day de Modi duró 90 minutos.

Su discurso del Día de la Independencia en 2021 duró 88 minutos y en 2022 habló durante 74 minutos.

En 2023, el discurso de PM Modi fue de 90 minutos.

Antes de PM Modi, Jawaharlal Nehru En 1947 e IK Gujral en 1997 tuvieron los discursos más largos a los 72 y 71 minutos, respectivamente.

Nehru e Indira Gandhi también dieron los discursos más cortos registrados en 14 minutos en 1954 y 1966, respectivamente.

Los ex primeros ministros Manmohan Singh y Atal Bihari Vajpayee también dieron algunos de los discursos del Día de la Independencia más cortos del Fuerte Rojo.

Los discursos de Singh en 2012 y 2013 duraron solo 32 y 35 minutos, respectivamente. Los discursos de Vajpayee en 2002 y 2003 fueron aún más cortos a los 25 y 30 minutos.

Discurso de I-Day de PM Modi:

En una severa advertencia a PakistánEl primer ministro Narendra Modi dijo el viernes que India ya no tolerará el chantaje nuclear y dará una respuesta adecuada al enemigo, al tiempo que afirma que ahora ha establecido una «nueva normalidad» de no diferenciar entre los terroristas y aquellos que fomentan el terrorismo.

Entregando su duodécimo discurso consecutivo del Día de la Independencia a la nación desde las murallas del fuerte rojo, el primer ministro Modi dijo que la Operación Sindoor era una manifestación de la ira que el país sentía sobre el ataque terrorista de Pahalgam en el que los terroristas del otro lado de la frontera llevaron a cabo una masacre gruesoma, matando a la gente después de preguntarle a su religión.

El Primer Ministro también prometió un gran regalo de Diwali en forma de reformas de GST de próxima generación y dijo que los impuestos pagados por las personas se reducirían drásticamente, beneficiando a las pequeñas industrias y las MIPYME.

En su dirección en el 79 de la India Día de la IndependenciaEl primer ministro Modi también anunció el lanzamiento de un esquema de Rs 1 lakh Crore para los jóvenes, el primer ministro Viksit Bharat Rozgar Yojana. Según este esquema, aquellos que obtienen el primer trabajo en el sector privado obtendrán 15,000 rupias del gobierno.

