





El 15 de agosto de 2025 marcó el 79º Día de la Independencia para la India, continuando los rituales de la bandera en el Fuerte rojo. El primer ministro Modi también se dirigió el viernes a los asistentes del lugar histórico en Delhi. Durante su discurso a la nación el 79º Día de la Independencia, el primer ministro Modi elogió el éxito de la Operación Sindoor y saludó el papel de las fuerzas armadas que atacaron sitios terroristas en Pakistán.

Narendra Modi, mientras asumía la operación antiterrorista, dijo que era una expresión de la indignación de la India por el ataque terrorista de Pahalgam en el que los esposos fueron asesinados frente a sus esposas y padres fueron asesinados frente a sus hijos después de cuestionar su religión, según la agencia de noticias ANI.

El primer ministro Modi afirmó que, «Estoy muy orgulloso de que, desde las murallas del fuerte rojo, tengo la oportunidad de saludar a los héroes de la Operación Sindoor. Nuestros valientes jawans castigaron al enemigo más allá de su imaginación», como se cita por Ani.

El Primer Ministro agregó además que «el 22 de abril, los terroristas del otro lado de la frontera llegaron a Pahalgama y mató a la gente después de preguntarle a su religión … la totalidad de la India estaba indignada, y el mundo entero se sorprendió por tal masacre. La Operación Sindoor es la expresión de esa indignación «.

Destacando que el gobierno dio una mano libre a las fuerzas armadas durante la operación fue algo que hizo que el plan fuera exitoso.

Al dirigirse más sobre la Operación Sindoor, destacó: «Después del 22, dimos una mano libre a nuestras fuerzas armadas. Deciden la estrategia, el objetivo y el tiempo. Nuestras fuerzas hicieron lo que nunca se había hecho durante varias décadas. Ingresamos cientos de kilómetros en el suelo enemigo y arrasaron su sede terrorista a la tierra … La destrucción en Pakistán es tan masiva que las nuevas revelaciones se están volviendo todas las revelaciones que se están volviendo cada día, y, y que se está volviendo a la nueva información, y, y se está volviendo a la vez, y se está volviendo a la nueva información, y, y se está volviendo la nueva información, y, y, y se están volviendo las nuevas revelaciones, y, y, y, y se están presentando. por la agencia de noticias Ani.

El primer ministro indio, durante su discurso a la nación del fuerte rojo, advirtió que India no distinguirá entre los terroristas y los que los apoyan. Las fuerzas armadas indias responderán a cualquier desgracia de Pakistán, y no se tolerará nada a través de la frontera.

El primer ministro también dijo que India no le tiene miedo a Pakistán y que ya no toleraremos el chantaje nuclear.

Destacando la política de no tolerancia de la India, el primer ministro Modi dijo: «Si el enemigo se atreve a cometer más desventuras, las fuerzas armadas indias les darán una respuesta adecuada. Ahora hemos establecido una nueva normalidad. Los terroristas y los que las protegen no se verán por separado. Son un peligro igual a la humanidad sin diferencia», según ANI.

PM Modi declaró que el Tratado de agua del Indo fue una injusticia para el pueblo de la India y era «unilateral». India y sus agricultores tienen la única derecha sobre la parte del país en las aguas del río Indo, dijo el primer ministro.

Afirmando que «los ríos de la India estaban riegando al país enemigo mientras nuestros agricultores fueron privados de agua. Ahora, el derecho sobre la participación de la India pertenece solo a la India y sus agricultores. Un compromiso de los intereses de los agricultores y los intereses nacionales no es aceptable para nosotros. Nación en el 79º Día de la Independencia.

(Con entradas de ANI)





Fuente