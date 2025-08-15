





Primer ministro Narendra Modi Visité Rajghat en Nueva Delhi el viernes para rendir homenaje a Mahatma Gandhi mientras India celebró su 79º Día de la Independencia, informó ANI.

Este año, el tema del Día de la Independencia es `Naya Bharat, ‘refleja la visión del gobierno de realizar un’ Viksit Bharat` para 2047.

Desde Rajghat, el primer ministro Modi procederá al fuerte rojo, izará la bandera nacional y entregará su duodécimo discurso consecutivo del Día de la Independencia a la nación, informó ANI.

Al llegar al fuerte rojo, el primer ministro será bien recibido por el ministro de defensa Rajnath SinghMOS Defensa Sanjay Seth y el Secretario de Defensa Rajesh Kumar Singh. El Secretario de Defensa presentará al teniente general Bhavnish Kumar, Oficial General Comandante (GOC), área de Delhi, al Primer Ministro.

Las celebraciones también resaltarán el éxito de la Operación Sindoor. El cortador de vista en GyanPath mostrará el logotipo de la operación, complementado con arreglos florales, informó ANI.

El oficial volador Rashika Sharma ayudará al Primer Ministro a elevar la bandera, seguido de una ducha de pétalos de flores de dos helicópteros de la Fuerza Aérea India, uno que lleva la bandera nacional y el otro el otro Operación Sindoor bandera. El avión será pilotado por el comandante del ala Vinay Poonia y el comandante de ala Aditya Jaiswal.

Después de ducharse los pétalos, el primer ministro se dirigirá a la nación. Los cadetes de NCC y `mis voluntarios de Bharat` cantarán el himno nacional, informaron Ani.

Un total de 2.500 cadetes del ejército, la marina y la Fuerza Aérea, junto con los voluntarios de ‘My Bharat`, estarán sentados en Gyanpath frente a la muralla, formando el logotipo’ Naya Bharat`.

Para alentar a `Jan Bhagidari` en la celebración nacional, aproximadamente 5,000 invitados especiales de varios ámbitos de la vida han sido invitados a presenciar los eventos de Red Fort. Estos incluyen el contingente indio de los Juegos Olímpicos Especiales 2025, ganadores de eventos deportivos internacionales, medallistas de oro de los Juegos para PARA de Khelo India, agricultores de alto rendimiento bajo la misión nacional de apicultura y miel, y beneficiarios del primer ministro Awaas Yojana Gramin, entre otros.

Por primera vez, las actuaciones de la banda se llevarán a cabo en toda la India en Día de la Independencia noche para impulsar el fervor patriótico y celebrar el éxito de la Operación Sindoor. Las bandas del ejército, la marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera de la India, NCC, CRPF, ITBP, CISF, SSB, BSF, IDS, RPF y Assam se realizarán en más de 140 ubicaciones en todo el país, informó ANI.

Bajo la llamada del primer ministro Modi, el Har Ghar Tiranga Abhiyan ha inspirado a los ciudadanos con fervor patriótico. La campaña de 2025 se basa en éxitos anteriores, brindando nuevas oportunidades para que los ciudadanos se conecten con la bandera nacional de manera personal y dirigida por la comunidad, informó ANI.

