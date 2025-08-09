Día de Aperación de Tecnología Nacional, Pertamina presenta soluciones de transformación de tecnología sostenible

VIVA – Conmemorando el Día de la Resurrección Tecnología National (Harteknas) 2025 que se conmemora cada 10 de agosto, PT Pertamina (Persero) se compromete a fortalecer el desarrollo de energía nueva y renovable (EBT), así como la transformación de la tecnología sostenible.

El subdirector de Pertamina, Oki Muraza, dijo que la compañía ahora no solo se centra en el negocio de hidrocarburos como un negocio heredado, sino que también ha desarrollado una variedad de soluciones de energía verde. Una de las principales innovaciones destacadas es el programa de desarrollo de bioetanol en el Grupo Pertamina.

«Pertamina está utilizando varios tipos de materias primas locales como la melaza (el producto de la industria azucarera), los tallos de sorgo y la savia de palma para producir bioetanol. Este producto se utilizará más tarde como combustible mixto (combinación) para gasolina», explicó Oki en las actividades de la ciencia, la tecnología y la convención industrial (KSTI) convenciones en Bandung, 8 de agosto, 2025.

Título de la foto: el vicepresidente del vicepresidente de Pertamina, Oki Muraza, hizo una presentación cuando era una persona de recursos en la sesión paralela con el tema de energía en el evento de la Convención de Ciencias, Tecnología e Industria de Indonesia 2025 celebrada en el edificio Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Viernes (8/8/2025).

Además del bioetanol, continuó, Pertamina también muestra el progreso del desarrollo de combustible de aviación sostenible (SAF) como una solución de combustible ecológica para el sector de la aviación, así como las materias primas de aceite de cocina utilizadas o el aceite de cocina usado (UCO). En el futuro, Pertamina alienta a la formación de un ecosistema nacional a recolectar UCO como materia prima para SAF. Con este paso, se espera que Indonesia sea un centro de producción SAF para la región de la ASEAN.

«En el futuro, esperamos que haya un ecosistema para la recolección de aceite de cocina usado o aceite de cocina usado para ser combustibles de aviación sostenibles. Los grandes ideales de Indonesia se convertirán en un centro para la producción de combustible de aviación sostenible en la ASEAN», agregó Oki.

En la misma ocasión, Pertamina también expresó su aprecio por el apoyo del gobierno en la iniciativa de celebrar un foro KSTI 2025 celebrado en el edificio Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Java Occidental que tuvo lugar del 7 al 9 de agosto de 2025.

Según OKI, el Foro KSTI 2025 se considera muy estratégico para abrir oportunidades para la colaboración entre industrias, universidades e instituciones de investigación.

La participación de Pertamina en este evento confirmó la posición de la compañía como líder de transición energética en Indonesia. Al priorizar la innovación, la colaboración y la investigación sostenible, Pertamina se compromete a apoyar la agenda nacional hacia una energía más limpia, más eficiente y soberana.

«Seguramente obtenemos más cooperación con las universidades, incluido el Centro de Investigación, Brin, que luego ayudará a Pertamina a llevar a cabo el mandato del Gobierno. Tanto aguas arriba, aumentando la producción aguas abajo, aumentando la eficiencia, produciendo combustible ecológico y también en el campo de energía renovable, como una contribución para aumentar la parte de la energía renovable o la energía renovable en la mezcla de energía nacional», dijo Oki.

El día del renacimiento de la tecnología nacional es un impulso para que Pertamina acelere la adopción de tecnología innovadora que tiene un impacto directo en la sostenibilidad energética.

La innovación tecnológica no es solo una tendencia, sino una necesidad estratégica de sostenibilidad energética. A través del desarrollo de EBT, Bioetanol y SAF, Pertamina está tratando de traer soluciones para apoyar las transiciones de energía mientras mantiene la seguridad energética nacional.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.