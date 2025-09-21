Día antes de la revisión de las tasas de GST, PM Modi lances para bienes `Swadeshi`







Un día antes de que entren en vigencia las tasas revisadas del impuesto sobre bienes y servicios (GST), Primer Ministro Narendra Modi El domingo hizo un fuerte atractivo para promover bienes ‘Swadeshi’ (indígenas) y dijo que las reformas de GST de próxima generación acelerarían el crecimiento económico de la India, mejorarían la facilidad de hacer negocios y atraerían una mayor inversión, informó el PTI.

En su discurso a la nación el domingo por la noche, el primer ministro Modi dijo que «GST UTSAV» comenzaría el primer día de Navratri, ofreciendo una «doble bonanza» para los ciudadanos cuando se combina con exenciones recientes de impuestos sobre la renta.

«Desde el primer día de Navratri, el país dará un paso significativo hacia Atmanirbhar Bharat. Con los amanecer del mañana, las reformas GST de próxima generación entrarán en vigencia. El Festival de Ahorro GST comenzará», dijo el primer ministro Modi.

Agregó que la clase pobre, de clase media, la clase neo-media, jóvenes, mujeres, comerciantes, agricultores y comerciantes se beneficiarían de las reformas. «La felicidad de todos aumentará esta temporada festiva», dijo.

El primer ministro enfatizó que todos los estados son partes interesadas en el viaje de desarrollo del país y los instó a priorizar la fabricación local en línea con ‘Atmanirbhar Bharat’ y los movimientos de Swadeshi.

También señaló que el GST La reforma beneficiaría particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), al tiempo que haría que una amplia gama de bienes y servicios sea más asequible, desde elementos esenciales de la cocina y electrónica hasta medicamentos, electrodomésticos y vehículos, según el PTI.

Destacando la estructura fiscal pasada, el primer ministro Modi dijo que la red anterior de múltiples gravámenes había causado dificultades tanto para empresas como para los consumidores. Recibió a GST por darse cuenta de la visión de «One Nation, One Impray», un hito logrado desde su introducción en 2017.

Refiriéndose a la exención de impuestos sobre la renta recientemente anunciada para ganancias de hasta Rs 12 lakh, describió el momento actual como una «doble bonanza» para las clases de trabajo y medias del país.

A partir del lunes 22 de septiembre, más de 375 artículos atraerán tasas de GST reducidas, luego de la decisión del Consejo GST, que incluye a los gobiernos centrales y estatales.

Nueva estructura de GST-

– Dos losas principales: 5 por ciento y 18 por ciento

– Impuesto del 40 por ciento sobre artículos ultra lujosos

– Los productos de tabaco y pecado permanecen en la categoría de 28 por ciento + cese

– Sistema anterior: 4 losas – 5 por ciento, 12 por ciento, 18 por ciento y 28 por ciento

Algunos de los bienes se volverán más baratos

Artículos diarios: ghee, mantequilla, paneer, namkeen, frutas secas, mermelada, salsa de tomate, café, helado

Electrodomésticos: televisores, aires acondicionadores, lavadoras

Otros: medicamentosElectrónica básica, equipo

(con entradas PTI)





