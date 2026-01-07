‘Dhurandhar’ se convierte en la película en hindi más taquillera de la India

“Dhurandhar”, protagonizada por Ranveer Singhha superado a la versión doblada al hindi de “Pushpa 2: The Rule” para convertirse en la película en hindi más taquillera de la India.

Aditya Dhar dirigió la película, con Estudios Jio y B62 Studios como productor. Singh lidera el reparto, con Akshay Khanna jugando al antagonista. El elenco también incluye a Sanjay Dutt, R. Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun, Rakesh Bedi, Manav Gohil, Danish Pandor, Saumya Tandon, Gaurav Gera y Naveen Kaushik.

La taquilla de la película en India asciende actualmente a 981,05 millones de rupias (109 millones de dólares) y la recaudación internacional es de 30,5 millones de dólares, según las cifras proporcionadas por Jio Studios.

“Dhurandhar” se cuenta en dos partes, la primera entrega sigue a una operación de inteligencia india de una década de duración en la que un agente encubierto se infiltra en el inframundo criminal y político de Karachi. Se espera que la secuela continúe desde el final de suspenso.

Los récords internacionales de “Dhurandhar” incluyen ser el no. 1 película en hindi de todos los tiempos en Norteamérica; el no. 2 película india de todos los tiempos en Norteamérica; el no. 1 película india de todos los tiempos en Canadá y Australia; y el no. 4ª película india de todos los tiempos en el Reino Unido, según Jio Studios.

En el panteón de las películas más taquilleras de todos los tiempos a nivel local en la India, “Dhurandhar” ocupa actualmente el puesto número 1. 4, detrás de “Baahubali 2: The Conclusion” (159 millones de dólares, versiones en idioma telugu y dobladas), “Pushpa 2: The Rule” (153,5 millones de dólares, versiones en idioma telugu y dobladas) y “KGF: Chapter 2” (112 millones de dólares, versiones en idioma kannada y dobladas).

Entre las películas indias más taquilleras de todos los tiempos en todo el mundo, “Dhurandhar” ocupa actualmente el quinto lugar detrás de “Dangal” ($244,5 millones), “Baahubali 2: The Conclusion” ($201,2 millones), “Pushpa 2: The Rule” ($200 millones) y “RRR” ($154 millones).

“Dhurandhar 2” se estrenará el 19 de marzo y se estrenará simultáneamente en hindi, telugu, tamil, kannada y malayalam en un lanzamiento panindio y global, una expansión significativa de la presentación teatral del original únicamente en hindi. La decisión de montar un estreno en cinco idiomas surgió en respuesta a una demanda sin precedentes de los mercados del sur de la India, a pesar de que la primera película estaba disponible únicamente en hindi.