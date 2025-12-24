‘Dhurandhar 2’ de Ranveer Singh fija la fecha de lanzamiento de 2026

Aprovechando el fenomenal éxito de “Dhurandhar”, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de taquilla india de 2025, los creadores han bloqueado la secuela para su estreno en Eid 2026.

“Dhurandhar 2” se estrenará el 19 de marzo de 2026 y se estrenará simultáneamente en los idiomas hindi, telugu, tamil, kannada y malayalam en un lanzamiento panindio y global, una expansión significativa de la presentación teatral del original solo en hindi.

La primera entrega sigue una operación de inteligencia india de una década de duración en la que un agente encubierto se infiltra en el inframundo criminal y político de Karachi. Se espera que la secuela continúe desde el final de suspenso.

Aditya Dhar dirige las películas, con Estudios Jio y B62 Studios como productor. Ranveer Singh lidera el elenco, con Akshay Khanna jugando al antagonista. El elenco también incluye a Sanjay Dutt, R. Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun, Rakesh Bedi, Manav Gohil, Danish Pandor, Saumya Tandon, Gaurav Gera y Naveen Kaushik.

La decisión de montar un estreno en cinco idiomas surge en respuesta a una demanda sin precedentes de los mercados del sur de la India, a pesar de que la primera película está disponible únicamente en hindi. El “Dhurandhar” original generó una tracción excepcional en todo el sur de la India a través del boca a boca y la viralidad en las redes sociales, y los distribuidores y expositores del sur informaron constantemente de una fuerte demanda de la audiencia por versiones dobladas. Los fanáticos pidieron activamente que la película esté disponible en los idiomas regionales, lo que llevó a los realizadores a garantizar que “Dhurandhar 2” llegue al público de todas las regiones en sus idiomas locales desde el primer día, según Jio Studios.

El “Dhurandhar” original ha recaudado 730,77 millones de rupias (81 millones de dólares) en la taquilla de la India, y la recaudación en el extranjero alcanzó los 186,9 millones de rupias (20,8 millones de dólares) hasta el lunes, según las cifras proporcionadas por Jio Studios.

Actualmente en posproducción, “Dhurandhar 2” se perfila como uno de los estrenos indios más esperados de 2026. Los creadores también están explorando lanzamientos convencionales más allá de las audiencias de la diáspora en territorios seleccionados de ultramar.