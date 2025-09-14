Dhol-Tasha Troupe in Pune lanza una campaña de firma para festivales sin DJ







Una compañía Dhol-Tasha basada en Pune ha lanzado una campaña de firma bajo la iniciativa «DJ y procesiones sin Dolby ”para frenar la contaminación acústica durante Ganesh Chaturthi y otros festivales, informó la agencia de noticias Ani. La campaña comenzó el domingo en Bal Gandharva Rang Mandir.

La iniciativa de Kalaawant Trust destaca las preocupaciones sobre los sistemas de sonido ruidosos en las procesiones públicas a pesar de las leyes, reglas y directivas judiciales. El fideicomiso ha exigido una estricta prohibición de DJS, Dolby y otros sistemas de alto decibelio durante los eventos religiosos y culturales, aniversarios de figuras nacionales y manifestaciones decorativas, según un comunicado de prensa.

Representantes Señaló que las procesiones Visarjan en Latur, Solapur y Chhatrapati Sambhajinagar estaban libres de DJ este año, ganando la apreciación. Sin embargo, la experiencia en Pune llevó al grupo a comenzar una campaña en toda la ciudad, informó ANI.

El actor de Marathi y presidente de Kalaawant Trust, Saurabh Gokhale, dijo que se han recopilado casi 3.000 firmas tanto en línea como fuera de línea. El memorando se presentará al primer ministro de Maharashtra Devendra Fadnavis. Las unidades de campaña continuarán a través de Pune durante los próximos tres domingos.

“Our initiative is a small but sincere effort to protect citizens, preserve our cultural traditions, and restore peace in public celebrations. We are not against festivals or devotional expressions, but against the misuse of high-decibel DJ, Dolby, and sound systems that cause health issues, disturb communities, and disrespect the sanctity of our traditions. With honest intentions, we seek public support to ensure that festivities remain joyous, safe, and culturally enriquecedor ”, dijo Gokhale a Ani.

Ministro de la Unión Nitin Gadkari También fue informado sobre la iniciativa durante un programa en Bal Gandharva Rang Mandir. Varios artistas de Dhol-Tasha de Kalaawant Pathak participaron en el impulso para promover instrumentos tradicionales y formas de arte como alternativas a los DJ.

En declaraciones a los medios de comunicación en Pune, CM Devendra Fadnavis dijo que el enfoque del gobierno se alinea con la demanda de los ciudadanos de festivales sin DJ.

«En lo que respecta al tema de los festivales gratuitos de DJ (Dolby Sounds), el papel del gobierno también es el mismo. Si lo miras a mayor escala, el número de personas que juegan DJs durante este festival de Ganesh se han reducido considerablemente. En las ciudades metropolitanas, las ciudades metropolitanas, también han hecho que solo hayan tomado más de la gente, sino que no se ha detenido por completo, sino que no se ha detenido más, sino que no se ha detenido más, sino que no se ha detenido más, sino que no se ha detenido, sino que no se ha detenido más, sino que no se ha detenido. que ellos mismos deciden no jugar a los DJ durante los festivales.

Kalaawant Trust, que dirige el conocido Kalaawant Pathak en PuneDurante mucho tiempo se ha dedicado a promover las artes escénicas tradicionales, preservar las prácticas culturales y alentar la participación juvenil. El fideicomiso cree que reducir la contaminación acústica, mientras que revivir los instrumentos tradicionales, hará que los festivales sean más sostenibles e inclusivos.

(Con entradas ANI)





