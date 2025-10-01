Dhanush, Kriti Sanon, Aanand L. Rai ‘Tere ishk mein’ teaser debuts

El nuevo teaser para «Tere ishk mein«Ha llegado, ofreciendo un vistazo al director Aanannd L. RaiEl último drama romántico protagonizado por los ganadores del Premio de Cine Nacional Indio Dhanush y Crítico, diré en su primera colaboración en pantalla.

Phit para un lanzamiento mundial el 28 de noviembre en los idiomas hindi y tamiles, la película reúne a Rai con el compositor Ar Rahman para su tercera colaboración, siguiendo «Raanjhanaa» (2013) y «Atrangi Re» (2021). El teaser muestra la dinámica cargada entre Shankar de Dhanush y Mukti de Sanon, personajes cuya historia de amor se desarrolla en el contexto de Benaras, una ciudad central en varias de las obras distintivas de Rai.

El título se traduce como «In Your Love» de los idiomas hindi y urdu, con «ishk» que denota una forma intensa y que todo lo consume que va más allá del mero romance.

«Ishk se trata solo de rendirse, dejar que te cure, te lastimes y te cambie», dijo Rai, quien dirige y produce la película junto a Himanshu Sharma.

El proyecto marca una reunión de colaboradores frecuentes, con Sharma co-escribiendo el guión junto a Neeraj Yadav. La partitura de Rahman presenta una letra de Irshad Kamil, con la pista de teaser interpretada por Arijit Singh que ya genera zumbido.

La película es presentada por Gulshan Kumar, Serie T y color amarillo, con Bhushan Kumar y Krishan Kumar que sirven como productores junto a Rai y Sharma.

Bhushan Kumar, Presidente y MD de la Serie T, dijo: «El público verá a Dhanush y Kriti juntos por primera vez; una nueva pareja que trae una tensión única y magnética a la pantalla. Con la visión de Aanand L. Rai y la música soñadora de Ar Rahman en cada momento, creamos un mundo que permanece con usted anhelando el rollo de créditos». «». «». «.

Rai que envuelto en una disputa con Eros International Sobre el relanzamiento alterado de AI-AI del estudio de «Raanjhanaa», que cambió el trágico final de la película de 2013 sin el consentimiento del cineasta. Rai ha advertido que «el cine indio ahora se encuentra en su propio punto de inflexión» con respecto a las protecciones del creador, mientras que el CEO de Eros, Pradeep Dwivedi, ha defendido la decisión como un derecho legal y una innovación creativa, caracterizándola como «una reinterpretación respetuosa» y argumentando que «la reinterpretación creativa por parte de los titulares de derechos es una práctica global de larga data». La controversia ha provocado debates más amplios sobre los derechos creativos y el papel de IA en el cine indio.

Mira el teaser aquí: