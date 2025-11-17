Dhaka bajo estrictas medidas de seguridad antes del veredicto del tribunal contra Sheikh Hasina







Bangladesh reforzó la seguridad en Dhaka y otras regiones durante la noche en medio de esporádicos incendios provocados y crudos ataques con bombas antes del veredicto del lunes de un tribunal especial contra el depuesto primer ministro. Jeque Hasina en un caso de presuntos crímenes de lesa humanidad. Las autoridades ordenaron una estricta vigilancia militar, paramilitar y policial después de informes de que la ahora disuelta Liga Awami de Hasina había anunciado un cierre de dos días antes del veredicto del Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh (ICT-BD).

El domingo por la noche, personas no identificadas incendiaron el depósito de vehículos de una comisaría de policía y detonaron dos bombas crudas frente a la residencia de un miembro del consejo asesor del jefe del gobierno interino, el profesor Muhammad Yunus, además de provocar explosiones en varias intersecciones de la capital. La Policía Metropolitana de Dhaka (DMP) pidió a su personal que disparara a los manifestantes violentos en el momento en que las tensiones aumentaban. Los fiscales del ICT-BD han pedido la pena de muerte para Hasina, de 78 años.

«Declaré por radio que cualquiera que prenda fuego a un autobús o arroje bombas toscas con la intención de matar debería ser fusilado. Esta autoridad está claramente prevista en nuestra ley», Daca dijo el comisionado de la Policía Metropolitana, SM Sazzat Ali, el domingo por la noche. Dhaka ha sido testigo de una serie de ataques clandestinos, en su mayoría antes del amanecer, desde el 10 de noviembre, incluidas explosiones de bombas en la entrada de la sede del Banco Grameen fundado por Yunus en Mirpur.

Las autoridades dijeron que varias sucursales del banco también fueron blanco de ataques coordinados con bombas molotov e incendios intencionales. Agresores no identificados también incendiaron varios autobuses estacionados durante la semana pasada, matando a un conductor que estaba dormido dentro de un vehículo. Hasina, actualmente en India, y su ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, fueron juzgados en rebeldía. El tercer acusado, el exjefe de policía Abdullah Al Mamun, se enfrentó al juicio en persona y se convirtió en «aprobador», aparentemente buscando clemencia.

`Hemos pedido la pena más alta posible para Hasina. También solicitamos la confiscación de los bienes de los condenados para distribuirlos entre las familias de los mártires y de las víctimas heridas de las violentas protestas callejeras del año pasado», dijo el domingo el fiscal del ICT-BD, Gazi MH Tamim. Dijo que la ley de ICT-BD prohíbe a Hasina apelar en el Corte Suprema División de Apelaciones a menos que se entregue o sea arrestada dentro de los 30 días posteriores al veredicto.

Los fiscales dijeron que el veredicto se transmitiría en vivo por la estatal BTV, con arreglos para su exhibición en pantallas grandes en múltiples ubicaciones en Dhaka. Sólo se transmitirán determinadas partes de la sentencia, sujetas a la aprobación final del tribunal. El veredicto también se transmitirá en la página oficial de Facebook de ICT-BD. Hasina, en un mensaje de audio subido a la página de Facebook de la Liga Awami durante la noche, rechazó las acusaciones e instó a los miembros del partido a no preocuparse, diciendo: «Ya hemos visto suficientes ataques y casos, esto es sólo cuestión de tiempo».

Asesor interino de Asuntos Internos del gobierno, teniente general retirado Jahangir Alam Chowdhurydijo el veredicto, «sea lo que sea, será ejecutado». Se ha reforzado la seguridad en todo el país para evitar cualquier situación de orden público. Hasina, sus colegas de alto rango y varios líderes de la Liga Awami están acusados ​​de delitos que van desde asesinato hasta corrupción y abuso de poder. El veredicto del lunes se refiere a cinco cargos de presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con el levantamiento de julio del año pasado.

Estos incluyen asesinatos, intentos de asesinato, tortura y uso de fuerza letal contra estudiantes manifestantes desarmados; emisión de órdenes para desplegar armas letales, helicópteros y drones; y asesinatos específicos en Rangpur y Dhaka. El primer ministro depuesto negó todos los cargos y acusó al jefe del gobierno interino, el profesor Yunus, de orquestar su derrocamiento con un «diseño meticuloso». Lo describió como un «usurpador». «Que me juzguen, no me importa. El veredicto no podrá arrancarme la boca», dijo.

Hasina dijo que los cargos eran «completamente falsos», y añadió: «Si alguien presenta una denuncia falsa ante el tribunal, será juzgado conforme a la ley y algún día sucederá». Citando el artículo 7(B) de Constitución de Bangladesh«Si alguien destituye por la fuerza a los representantes electos del poder, serán castigados», dijo. Yunus simplemente lo hizo.»

