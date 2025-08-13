DGCA encuentra la respuesta de Air India sobre violaciones de tiempo de servicio de la tripulación insatisfactoria







Regulador de seguridad de la aviación de la India, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA), ha emitido una fuerte advertencia al CEO y al gerente responsable de Air India, Campbell Wilson, después de encontrar la explicación de la aerolínea sobre las violaciones de servicio de vuelo «insatisfactorias», informó el PTI.

La acción sigue a un aviso de causa de exhibición enviado a Air India en junio, relacionado con dos vuelos de larga distancia entre Bangalore y Londres el 16 y 17 de mayo.

«Air India recibe la carta de DGCA con respecto a los problemas de la lista en dos vuelos de larga distancia reportados a mediados de mayo que surgieron debido a una interpretación diferente de un permiso que se otorgó para mitigar el cierre del espacio aéreo relacionado con el espacio fronterizo. Esto se corrigió inmediatamente después de que la interpretación correcta se transmitiera a los EE. UU.

En su orden, fechada el 11 de agosto, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) dijo: «… Gerente responsable de M/S Air India Ltd. se advierte y se les aconseja ejercer la mayor diligencia y responsabilidad para garantizar el cumplimiento estricto de los requisitos de aviación civil aplicables».

Según las reglas de DGCA, los miembros de la tripulación no deberían estar de servicio durante más de 10 horas en tales vuelos. Según los informes, ambos vuelos excedieron este límite.

Agua india Afirmó que el problema surgió de un malentendido de un permiso especial vinculado a las restricciones del espacio aéreo, y que se corrigió una vez que se realizó la interpretación correcta. La aerolínea dijo que sigue siendo completamente compatible con las regulaciones, según el PTI.

Sin embargo, la DGCA, en su orden del 11 de agosto, encontró que la respuesta de la aerolínea es insatisfactoria y dijo que el gerente responsable de la aerolínea debe asumir toda la responsabilidad y garantizar un cumplimiento estricto en el futuro.

«La respuesta presentada por M/S Air India en respuesta al aviso de causa de la exposición ha sido debidamente examinada y se ha encontrado que es insatisfactoria al abordar las fallas y deficiencias regulatorias observadas», dijo el regulador de seguridad de la aviación en su orden.

La DGCA también destacó preocupaciones más amplias, observando 93 hallazgos de auditoría en el último año en Air India, su socio ahora femenido Vistara y Air India Express. Estos incluyeron 19 violaciones de seguridad graves que requirieron acciones urgentes, según el PTI.

En total, se encontraron 263 problemas de seguridad en ocho indios aerolíneas Durante 23 auditorías, incluidas muchas que solicitaron medidas correctivas inmediatas.

(con entradas PTI)





